Міноборони Словаччини: відео з військовою технікою для ЗСУ можуть навмисно передавати РФ

"Деякі відеоролики про постачання зброї до України, зняті у Словаччині, потрапили до прокремлівських "військкорів". Один з них нещодавно опублікував карту з розташуванням промислової зони в східній частині Словаччини, де перевозяться британські самохідні гаубиці AS-90, і підкріпив інформацію аматорськими фотографіями, на яких видно вантажівку з гаубицями", - пише видання.

У Міноборони Словаччини повідомляють, що це щодо нової тенденції, пов'язаної з війною РФ проти України.

"Деякі з цих зображень можуть опинитися в Росії ненавмисно, тільки тому, що водії фотографують незвичайні колони та розміщують їх. Інші можуть надати у представників РФ навмисно", - сказали в Міноборони.

Співробітники військової розвідки звернуть увагу на такі зображення і на те, куди вони потрапляють. Також розвідка оцінює подібну інформацію, у тому числі про діяльність, яка загрожує безпеці Словаччини.