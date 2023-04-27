Минобороны Словакии: видео с военной техникой для ВСУ могут намеренно передавать РФ

"Некоторые видеоролики о поставках оружия в Украину, снятые в Словакии, попали в прокремлевские "военные коры". Один из них недавно опубликовал карту с расположением промышленной зоны в восточной части Словакии, где перевозятся британские самоходные гаубицы AS-90, и подкрепил на которых виден грузовик с гаубицами", - пишет издание.

В Минобороны Словакии сообщают, что это касается новой тенденции, связанной с войной РФ против Украины.

"Некоторые из этих изображений могут оказаться в России ненамеренно, только потому, что водители фотографируют необычные колонны и размещают их. Другие могут предоставить у представителей РФ намеренно", - сказали в Минобороны.

Сотрудники военной разведки обратят внимание на такие изображения и то, куда они попадают. Также разведка оценивает подобную информацию, в том числе о деятельности, угрожающей безопасности Словакии.