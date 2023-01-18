Мер міста в Словаччині сфотографувався з прапором РФ. Міноборони країни обурене

Мер міста Полтар у Словаччині Петер Сітор запросив на святкування річниці визволення міста від німецьких загарбників представників посольства РФ і фотографувався з російським прапором. Міністерство оборони країни засудило його дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality .

Як повідомляє видання, новий мер Полтара Петер Сітор по-своєму вшанував визволення міста Червоною Армією. На відміну від минулого, на пам’ятнику загиблим у Полтарі майорів радянський прапор, в ефірі звучав радянський гімн, а на сцені з’явилися представники Росії.

Святкування 78-ї річниці визволення міста, яке відбулося 13 січня, викликало невдоволення суспільства та влади.

Сітор, який балотувався як незалежний кандидат за підтримки партій Smer проросійського експрем’єра Роберта Фіцо, Hlas, "Республіка" та Словацького руху відродження, на додаток до презентації радянської символіки запросив на захід представників посольства Росії, а пізніше вручив їм пам'ятні листи.

Серед присутніх була група прихильників РФ, з якими мер також зробив спільне фото.

Окрім того, у міській раді заявили, що не бачать у такому святкуванні нічого поганого, закликаючи його не політизувати. А сам мер не відповів на запитання, чи вважає він російські прапори доречними.

Міністерство оборони Словаччини засудило урочистості в Полтарі за участю російської делегації.

"Міністерство рішуче виступає проти дій у місті Полтар, де 13 січня 2023 року відбулися урочистості з нагоди визволення міста за участю делегації Російської Федерації - агресора, безпрецедентні напади якого Україна відбиває вже понад 10 місяців", - заявили у відомстві.

При цьому міністерство нагадало, що Росія включила Словаччину до списку ворожих країн у липні 2022 року.