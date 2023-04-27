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Міноборони Словаччини: відео з військовою технікою для ЗСУ можуть навмисно передавати РФ

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Четвер 27 квітня 2023 22:22
Міноборони Словаччини: відео з військовою технікою для ЗСУ можуть навмисно передавати РФ Фото: Автомобілі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У російських соціальних мережах з'являється все більше відеороликів із колонами військової техніки для ЗСУ, які зняли у Словаччині. Це може загрожувати безпеці країни та призвести до витоку секретної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Словаччини, яку приводить EurActiv.

"Деякі відеоролики про постачання зброї до України, зняті у Словаччині, потрапили до прокремлівських "військкорів". Один з них нещодавно опублікував карту з розташуванням промислової зони в східній частині Словаччини, де перевозяться британські самохідні гаубиці AS-90, і підкріпив інформацію аматорськими фотографіями, на яких видно вантажівку з гаубицями", - пише видання.

У Міноборони Словаччини повідомляють, що це щодо нової тенденції, пов'язаної з війною РФ проти України.

"Деякі з цих зображень можуть опинитися в Росії ненавмисно, тільки тому, що водії фотографують незвичайні колони та розміщують їх. Інші можуть надати у представників РФ навмисно", - сказали в Міноборони.

Співробітники військової розвідки звернуть увагу на такі зображення і на те, куди вони потрапляють. Також розвідка оцінює подібну інформацію, у тому числі про діяльність, яка загрожує безпеці Словаччини.

Нагадаємо, що мер міста Полтар у Словаччині Петер Сітор запросив на святкування річниці визволення міста від німецьких загарбників представників посольства РФ і фотографувався з російським прапором. Міністерство оборони країни засудило його дії.

Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.

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