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Минобороны Словакии: видео с военной техникой для ВСУ могут намеренно передавать РФ

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Четверг 27 апреля 2023 22:22
Минобороны Словакии: видео с военной техникой для ВСУ могут намеренно передавать РФ Фото: Автомобили (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В российских социальных сетях появляется все больше видеороликов с колоннами военной техники для ВСУ, снявшихся в Словакии. Это может угрожать безопасности страны и привести к утечке секретной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Словакии, которое приводит EurActiv.

"Некоторые видеоролики о поставках оружия в Украину, снятые в Словакии, попали в прокремлевские "военные коры". Один из них недавно опубликовал карту с расположением промышленной зоны в восточной части Словакии, где перевозятся британские самоходные гаубицы AS-90, и подкрепил на которых виден грузовик с гаубицами", - пишет издание.

В Минобороны Словакии сообщают, что это касается новой тенденции, связанной с войной РФ против Украины.

"Некоторые из этих изображений могут оказаться в России ненамеренно, только потому, что водители фотографируют необычные колонны и размещают их. Другие могут предоставить у представителей РФ намеренно", - сказали в Минобороны.

Сотрудники военной разведки обратят внимание на такие изображения и то, куда они попадают. Также разведка оценивает подобную информацию, в том числе о деятельности, угрожающей безопасности Словакии.

Напомним, что мэр города Полтар в Словакии Петер Ситор пригласил на празднование годовщины освобождения города от немецких захватчиков представителей посольства РФ и фотографировался с российским флагом. Министерство обороны страны осудило его действия.

Словакия закончила процесс передачи Украине истребителей МиГ-29. Все обещанные 13 самолетов уже в Украине.

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