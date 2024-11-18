Міноборони схвалило використання FPV-комплексу "Вихор" у Силах оборони

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор". Він включає FPV-дрони кількох розмірів, які керуються пілотом за допомогою спеціального пульта, FPV-окулярів та обладнання для передавання сигналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Дрони "Вихор" відрізняються високою швидкістю, що дозволяє їм ефективно переслідувати та знищувати ворожу бронетехніку чи автомобілі навіть у русі. Вони також здатні уражати живу силу противника в окопах та бліндажах.
Крім цього, виробники передбачили можливість оснащення дронів додатковим устаткуванням для виконання ширшого спектра завдань, що робить їх універсальними інструментами на полі бою.
Фото: FPV-комплекс "Вихор" (mod.gov.ua)
Раніше Міноборони затвердило та внесло до кодифікації дистанційно керований бойовий модуль "Пернач" українського виробництва для застосування у підрозділах Сил оборони.
Крім того, Нацгвардія отримає на озброєння самохідні артилерійські установки DITA, дальність стрільби яких до 40 км.
До того ж Мініоборони кодифікувало та допустило до експлуатації ЗСУ бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Він вирізняється мобільністю й маневреністю.
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