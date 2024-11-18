RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Минобороны одобрило использование FPV-комплекса "Вихрь" в Силах обороны

Фото: FPV-комплекс "Вихрь" (mod.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь". Он включает FPV-дроны нескольких размеров, которые управляются пилотом с помощью специального пульта, FPV-очков и оборудования для передачи сигнала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Дроны "Вихрь" отличаются высокой скоростью, что позволяет им эффективно преследовать и уничтожать вражескую бронетехнику или автомобили даже в движении. Они также способны поражать живую силу противника в окопах и блиндажах.

Кроме этого, производители предусмотрели возможность оснащения дронов дополнительным оборудованием для выполнения более широкого спектра задач, что делает их универсальными инструментами на поле боя.

Фото: FPV-комплекс "Вихрь" (mod.gov.ua)

Ранее Минобороны утвердило и внесло в кодификацию дистанционно управляемый боевой модуль "Пернач" украинского производства для применения в подразделениях Сил обороны.

Кроме того, Нацгвардия получит на вооружение самоходные артиллерийские установки DITA, дальность стрельбы до 40 км.

К тому же Миниобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации ВСУ бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Он отличается мобильностью и маневренностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ