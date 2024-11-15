Підрозділи Національної гвардії посилять САУ DITA
Національна гвардія України отримає на озброєння самохідні артилерійські установки DITA, які відзначаються високим рівнем автоматизації та дальністю стрільби до 40 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацгвардії.
У Нацгвардії зазначили, що показники САУ роблять їх ефективними у нанесенні вогневого ураження по позиціях і скупченнях піхоти противника, а також у контрбатарейній боротьбі.
Однією з ключових особливостей DITA є автоматизація більшості процесів, зокрема керування, наведення та заряджання. Завдяки цьому екіпаж може складатися лише з двох осіб, а подавання снарядів здійснюється автоматично. Крім того, броньована кабіна забезпечує додатковий захист для військовослужбовців.
САУ DITA має темп стрільби до 5 снарядів на хвилину. Її висока прохідність дозволяє швидко змінювати позицію після виконання вогневого завдання, що значно підвищує виживаність установки у складних умовах місцевості.
Артилерійські підрозділи Національної гвардії України вже продемонстрували високу ефективність виконання бойових завдань. Впровадження сучасних артилерійських систем, таких як "Богдана" і DITA, значно посилює вогневі можливості українських сил. Це підвищує ефективність нанесення уражень по ворогу, забезпечуючи перевагу на полі бою.
Фото: Підрозділи Національної гвардії посилять САУ DITA (t.me/ngu_war_for_peace)
САУ DITA - це сучасна самохідна артилерійська установка чеської компанії Excalibur Army, розроблена спеціально для потреб бою. Ця машина відрізняється високим рівнем автоматизації, що дозволяє екіпажу з двох осіб ефективно керувати нею.
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