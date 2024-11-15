Національна гвардія України отримає на озброєння самохідні артилерійські установки DITA, які відзначаються високим рівнем автоматизації та дальністю стрільби до 40 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацгвардії.

У Нацгвардії зазначили, що показники САУ роблять їх ефективними у нанесенні вогневого ураження по позиціях і скупченнях піхоти противника, а також у контрбатарейній боротьбі.

Однією з ключових особливостей DITA є автоматизація більшості процесів, зокрема керування, наведення та заряджання. Завдяки цьому екіпаж може складатися лише з двох осіб, а подавання снарядів здійснюється автоматично. Крім того, броньована кабіна забезпечує додатковий захист для військовослужбовців.

САУ DITA має темп стрільби до 5 снарядів на хвилину. Її висока прохідність дозволяє швидко змінювати позицію після виконання вогневого завдання, що значно підвищує виживаність установки у складних умовах місцевості.

Артилерійські підрозділи Національної гвардії України вже продемонстрували високу ефективність виконання бойових завдань. Впровадження сучасних артилерійських систем, таких як "Богдана" і DITA, значно посилює вогневі можливості українських сил. Це підвищує ефективність нанесення уражень по ворогу, забезпечуючи перевагу на полі бою.

Фото: Підрозділи Національної гвардії посилять САУ DITA (t.me/ngu_war_for_peace)