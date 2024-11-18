Минобороны одобрило использование FPV-комплекса "Вихрь" в Силах обороны

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь". Он включает FPV-дроны нескольких размеров, которые управляются пилотом с помощью специального пульта, FPV-очков и оборудования для передачи сигнала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Дроны "Вихрь" отличаются высокой скоростью, что позволяет им эффективно преследовать и уничтожать вражескую бронетехнику или автомобили даже в движении. Они также способны поражать живую силу противника в окопах и блиндажах.

Кроме этого, производители предусмотрели возможность оснащения дронов дополнительным оборудованием для выполнения более широкого спектра задач, что делает их универсальными инструментами на поле боя.

Фото: FPV-комплекс "Вихрь" (mod.gov.ua)