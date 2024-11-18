ua en ru
Пн, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны одобрило использование FPV-комплекса "Вихрь" в Силах обороны

Понедельник 18 ноября 2024 11:06
UA EN RU
Минобороны одобрило использование FPV-комплекса "Вихрь" в Силах обороны Фото: FPV-комплекс "Вихрь" (mod.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны FPV-комплекс "Вихрь". Он включает FPV-дроны нескольких размеров, которые управляются пилотом с помощью специального пульта, FPV-очков и оборудования для передачи сигнала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Дроны "Вихрь" отличаются высокой скоростью, что позволяет им эффективно преследовать и уничтожать вражескую бронетехнику или автомобили даже в движении. Они также способны поражать живую силу противника в окопах и блиндажах.

Кроме этого, производители предусмотрели возможность оснащения дронов дополнительным оборудованием для выполнения более широкого спектра задач, что делает их универсальными инструментами на поле боя.

Минобороны одобрило использование FPV-комплекса &quot;Вихрь&quot; в Силах обороны

Фото: FPV-комплекс "Вихрь" (mod.gov.ua)

Ранее Минобороны утвердило и внесло в кодификацию дистанционно управляемый боевой модуль "Пернач" украинского производства для применения в подразделениях Сил обороны.

Кроме того, Нацгвардия получит на вооружение самоходные артиллерийские установки DITA, дальность стрельбы до 40 км.

К тому же Миниобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации ВСУ бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Он отличается мобильностью и маневренностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ
NEWS
Решение США снять ограничения на дальнобойные удары касаются только Курской области, - СМИ
Решение США снять ограничения на дальнобойные удары касаются только Курской области, - СМИ
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу