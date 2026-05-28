Міноборони шукає спеців для нової IT-вертикалі: як подати заявку і що з вимогами

07:30 28.05.2026 Чт
5 хв
Відгукнутись на відкриті вакансії можуть як військові, так і цивільні
aimg Ірина Костенко
Сили оборони шукають фахівців із цифровізації (фото ілюстративне: Getty Images)

Міноборони оголосило про пошук фахівців із досвідом в IT, аналітиці та менеджменті. Отримати посаду за спеціальністю пропонують у межах нової системи управління цифровізацією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ) у Facebook.

Головне:

  • Масштабний набір: у межах розгортання нової цифрової IT-вертикалі у Силах оборони відкрито понад 2 000 вакансій.
  • Хто потрібен: долучитись до допомоги війську запрошують досвідчених фахівців у сферах IT, аналітики даних, проєктного менеджменту та управління цифровими трансформаціями.
  • Для кого актуально: подати заявку, щоб отримати посаду за своєю спеціальністю, можуть як чинні військовослужбовці, так і цивільні українці.
  • Умови та бонуси: тим, хто відповідає вимогам і пройде відбір, пропонують подальшу службу у війську на обраній посаді (у деяких випадках можна навіть отримати первинне звання "молодший лейтенант" одночасно з призначенням).
  • Бажане місце: конкретний підрозділ можна вибрати за умови, якщо в ньому є вільне місце і кваліфікація фахівця відповідає всім вимогам.
  • Як потрапити у відбір: щоб спробувати стати частиною нової цифрової вертикалі, необхідно подати заявку на сайті digitalteam.mod.gov.ua (надіслати резюме або заповнити відповідну форму).

Що таке IT-вертикаль у Силах оборони

ІТ-вертикаль (або цифрова вертикаль) у Силах оборони - це структура цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в системі Міноборони.

Простими словами, це мережа військових посад для IT-фахівців на всіх рівнях:

  • від окремих підрозділів чи батальйонів;
  • до органів військового управління, Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України.

Мета і завдання цієї структури

Мета розгорнутої цифрової вертикалі - забезпечити швидке впровадження корисних технологій, асиметричну перевагу українського війська через цифровий прорив у мисленні, процесах і технологіях.

Тобто йдеться про формування мережі лідерів і підрозділів, які:

  • оперативно впроваджують цифрові системи у війську;
  • збирають зворотний зв'язок і реальні потреби підрозділів;
  • координують запуск і масштабування рішень (технологій), які вже довели ефективність;
  • формують вимоги до нових продуктів і замовляють їх;
  • формують ІТ-культуру у війську.

Основні завдання ІТ-вертикалі у Силах оборони (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

Чому цифрова вертикаль війську необхідна

Ініціатори проєкту нагадали, що сучасна війна - це війна технологій. Саме тому сьогодні необхідно:

  • створити технологічну перевагу на полі бою;
  • зробити службу зручнішою.

"Структура цифрової трансформації потрібна, щоб корисні рішення з'являлися в підрозділах максимально швидко. Це прибирає зайву бюрократію, щоб військові на місцях отримували актуальні дані та цифрові сервіси без затримок", - пояснили українцям.

Уточнюється, що швидкість тестування та впровадження інновацій - це те, що дає змогу бути на крок попереду ворога.

Які спеціалісти особливо потрібні зараз

Згідно з інформацією МОУ, сьогодні для роботи в межах цифрової вертикалі потрібні такі спеціалісти:

  • керівник підрозділу цифрової трансформації (Digital Transformation Lead);
  • проєктний менеджер (Project Manager);
  • аналітик даних (Data Analyst);
  • бізнес-аналітик (Business Analyst);
  • фахівець із супроводження продукту (Product Support);
  • фахівець із документального супроводження (Technical Writer).

Актуальні вакансії в межах ІТ-вертикалі (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

В цілому в межах ініціативи відкрито понад 2 000 посад в органах військового управління, військових частинах і у підрозділах.

Хто може отримати посаду і які вимоги

Отримати посаду за спеціальністю у новій системі управління цифровізацією Міноборони можуть:

  • як чинні військовослужбовці;
  • так і цивільні фахівці (для них передбачений подальший вступ до війська через мобілізацію або контракт).

Обмежень за званням чи віком - немає.

Якщо посада офіцерська, а кандидат ще не має офіцерського звання - є можливість отримати первинне звання "молодший лейтенант" одночасно з призначенням.

Ключова вимога - наявність релевантного досвіду в ІТ або управлінні:

  • управління командами;
  • проєктного менеджменту;
  • аналітики даних;
  • бізнес-аналізу;
  • супроводження ІТ-продуктів;
  • роботи з технічною документацією.

Основні вимоги до кандидатів на посади (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

Як подати заявку і що буде потім

Заявку на участь у проєкті (щоб долучитись до ІТ-вертикалі) можна подати через спеціальний сайт digitalteam.mod.gov.ua:

  • або надіславши резюме;
  • або заповнивши форму.

Після цього кандидат на вакансію проходить відбір:

  • співбесіду з незалежним HR;
  • технічне інтерв'ю з профільними експертами;
  • фінальну співбесіду з безпосереднім керівником.

Як стати частиною ІТ-вертикалі МОУ (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

Варто зазначити, що питання де саме служитиме людина вирішується на етапі технічного інтерв'ю з профільними експертами.

При цьому можна вибрати конкретний підрозділ - якщо в ньому є вільне місце і кваліфікація фахівця відповідає всім вимогам.

"Остаточне рішення залежить від результатів співбесіди та потреб служби", - підсумували в МОУ.

