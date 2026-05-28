Міноборони шукає спеців для нової IT-вертикалі: як подати заявку і що з вимогами

Міноборони оголосило про пошук фахівців із досвідом в IT, аналітиці та менеджменті. Отримати посаду за спеціальністю пропонують у межах нової системи управління цифровізацією.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства оборони України (МОУ) у Facebook.
Головне:
ІТ-вертикаль (або цифрова вертикаль) у Силах оборони - це структура цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в системі Міноборони.
Простими словами, це мережа військових посад для IT-фахівців на всіх рівнях:
Мета розгорнутої цифрової вертикалі - забезпечити швидке впровадження корисних технологій, асиметричну перевагу українського війська через цифровий прорив у мисленні, процесах і технологіях.
Тобто йдеться про формування мережі лідерів і підрозділів, які:
Ініціатори проєкту нагадали, що сучасна війна - це війна технологій. Саме тому сьогодні необхідно:
"Структура цифрової трансформації потрібна, щоб корисні рішення з'являлися в підрозділах максимально швидко. Це прибирає зайву бюрократію, щоб військові на місцях отримували актуальні дані та цифрові сервіси без затримок", - пояснили українцям.
Уточнюється, що швидкість тестування та впровадження інновацій - це те, що дає змогу бути на крок попереду ворога.
Згідно з інформацією МОУ, сьогодні для роботи в межах цифрової вертикалі потрібні такі спеціалісти:
В цілому в межах ініціативи відкрито понад 2 000 посад в органах військового управління, військових частинах і у підрозділах.
Отримати посаду за спеціальністю у новій системі управління цифровізацією Міноборони можуть:
Обмежень за званням чи віком - немає.
Якщо посада офіцерська, а кандидат ще не має офіцерського звання - є можливість отримати первинне звання "молодший лейтенант" одночасно з призначенням.
Ключова вимога - наявність релевантного досвіду в ІТ або управлінні:
Заявку на участь у проєкті (щоб долучитись до ІТ-вертикалі) можна подати через спеціальний сайт digitalteam.mod.gov.ua:
Після цього кандидат на вакансію проходить відбір:
Варто зазначити, що питання де саме служитиме людина вирішується на етапі технічного інтерв'ю з профільними експертами.
При цьому можна вибрати конкретний підрозділ - якщо в ньому є вільне місце і кваліфікація фахівця відповідає всім вимогам.
"Остаточне рішення залежить від результатів співбесіди та потреб служби", - підсумували в МОУ.
