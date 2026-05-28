Минобороны ищет спецов для новой IT-вертикали: как подать заявку и что с требованиями

Главное: Масштабный набор : в рамках развертывания новой цифровой IT-вертикали в Силах обороны открыто более 2 000 вакансий.

: в рамках развертывания новой цифровой IT-вертикали в Силах обороны открыто более 2 000 вакансий. Кто нужен : присоединиться к помощи армии приглашают опытных специалистов в сферах IT, аналитики данных, проектного менеджмента и управления цифровыми трансформациями.

: присоединиться к помощи армии приглашают опытных специалистов в сферах IT, аналитики данных, проектного менеджмента и управления цифровыми трансформациями. Для кого актуально : подать заявку, чтобы получить должность по своей специальности, могут как действующие военнослужащие, так и гражданские украинцы.

: подать заявку, чтобы получить должность по своей специальности, могут как действующие военнослужащие, так и гражданские украинцы. Условия и бонусы : тем, кто соответствует требованиям и пройдет отбор, предлагают дальнейшую службу в армии на выбранной должности (в некоторых случаях можно даже получить первичное звание "младший лейтенант" одновременно с назначением).

: тем, кто соответствует требованиям и пройдет отбор, предлагают дальнейшую службу в армии на выбранной должности (в некоторых случаях можно даже получить первичное звание "младший лейтенант" одновременно с назначением). Желаемое место : конкретное подразделение можно выбрать при условии, если в нем есть свободное место и квалификация специалиста соответствует всем требованиям.

: конкретное подразделение можно выбрать при условии, если в нем есть свободное место и квалификация специалиста соответствует всем требованиям. Как попасть в отбор: чтобы попробовать стать частью новой цифровой вертикали, необходимо подать заявку на сайте digitalteam.mod.gov.ua (отправить резюме или заполнить соответствующую форму).

Что такое IT-вертикаль в Силах обороны

IТ-вертикаль (или цифровая вертикаль) в Силах обороны - это структура цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации в системе Минобороны.

Простыми словами, это сеть военных должностей для IT-специалистов на всех уровнях:

от отдельных подразделений или батальонов;

до органов военного управления, Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины.

Цель и задачи этой структуры

Цель развернутой цифровой вертикали - обеспечить быстрое внедрение полезных технологий, асимметричное преимущество украинской армии через цифровой прорыв в мышлении, процессах и технологиях.

То есть речь идет о формировании сети лидеров и подразделений, которые:

оперативно внедряют цифровые системы в войске;

собирают обратную связь и реальные потребности подразделений;

координируют запуск и масштабирование решений (технологий), которые уже доказали эффективность;

формируют требования к новым продуктам и заказывают их;

формируют IТ-культуру в войске.

Основные задачи IТ-вертикали в Силах обороны (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

Почему цифровая вертикаль армии необходима

Инициаторы проекта напомнили, что современная война - это война технологий. Именно поэтому сегодня необходимо:

создать технологическое преимущество на поле боя;

сделать службу более удобной.

"Структура цифровой трансформации нужна, чтобы полезные решения появлялись в подразделениях максимально быстро. Это убирает лишнюю бюрократию, чтобы военные на местах получали актуальные данные и цифровые сервисы без задержек", - объяснили украинцам.

Уточняется, что скорость тестирования и внедрения инноваций - это то, что позволяет быть на шаг впереди врага.

Какие специалисты особенно нужны сейчас

Согласно информации МОУ, сегодня для работы в рамках цифровой вертикали нужны такие специалисты:

руководитель подразделения цифровой трансформации (Digital Transformation Lead);

проектный менеджер (Project Manager);

аналитик данных (Data Analyst);

бизнес-аналитик (Business Analyst);

специалист по сопровождению продукта (Product Support);

специалист по документальному сопровождению (Technical Writer).

Актуальные вакансии в рамках IТ-вертикали (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

В целом в рамках инициативы открыто более 2 000 должностей в органах военного управления, воинских частях и в подразделениях.

Кто может получить должность и какие требования

Получить должность по специальности в новой системе управления цифровизацией Минобороны могут:

как действующие военнослужащие;

так и гражданские специалисты (для них предусмотрено дальнейшее поступление в армию через мобилизацию или контракт).

Ограничений по званию или возрасту - нет.

Если должность офицерская, а кандидат еще не имеет офицерского звания - есть возможность получить первичное звание "младший лейтенант" одновременно с назначением.

Ключевое требование - наличие релевантного опыта в IТ или управлении:

управления командами;

проектного менеджмента;

аналитики данных;

бизнес-анализа;

сопровождения IТ-продуктов;

работы с технической документацией.

Основные требования к кандидатам на должности (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

Как подать заявку и что будет потом

Заявку на участие в проекте (чтобы приобщиться к IТ-вертикали) можно подать через специальный сайт digitalteam.mod.gov.ua:

либо отправив резюме;

либо заполнив форму.

После этого кандидат на вакансию проходит отбор:

собеседование с независимым HR;

техническое интервью с профильными экспертами;

финальное собеседование с непосредственным руководителем.

Как стать частью IТ-вертикали МОУ (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

Стоит отметить, что вопрос где именно будет служить человек решается на этапе технического интервью с профильными экспертами.

При этом можно выбрать конкретное подразделение - если в нем есть свободное место и квалификация специалиста соответствует всем требованиям.

"Окончательное решение зависит от результатов собеседования и потребностей службы", - подытожили в МОУ.