Общество Образование Деньги Изменения Экология

Минобороны ищет спецов для новой IT-вертикали: как подать заявку и что с требованиями

07:30 28.05.2026 Чт
5 мин
Откликнуться на открытые вакансии могут как военные, так и гражданские
aimg Ирина Костенко
Силы обороны ищут специалистов по цифровизации (фото иллюстративное: Getty Images)

Минобороны объявило о поиске специалистов с опытом в IT, аналитике и менеджменте. Получить должность по специальности предлагают в рамках новой системы управления цифровизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ) в Facebook.

Читайте также: Есть бумажный военный билет? Действителен ли он сейчас и когда визита в ТЦК не избежать

Главное:

  • Масштабный набор: в рамках развертывания новой цифровой IT-вертикали в Силах обороны открыто более 2 000 вакансий.
  • Кто нужен: присоединиться к помощи армии приглашают опытных специалистов в сферах IT, аналитики данных, проектного менеджмента и управления цифровыми трансформациями.
  • Для кого актуально: подать заявку, чтобы получить должность по своей специальности, могут как действующие военнослужащие, так и гражданские украинцы.
  • Условия и бонусы: тем, кто соответствует требованиям и пройдет отбор, предлагают дальнейшую службу в армии на выбранной должности (в некоторых случаях можно даже получить первичное звание "младший лейтенант" одновременно с назначением).
  • Желаемое место: конкретное подразделение можно выбрать при условии, если в нем есть свободное место и квалификация специалиста соответствует всем требованиям.
  • Как попасть в отбор: чтобы попробовать стать частью новой цифровой вертикали, необходимо подать заявку на сайте digitalteam.mod.gov.ua (отправить резюме или заполнить соответствующую форму).

Что такое IT-вертикаль в Силах обороны

IТ-вертикаль (или цифровая вертикаль) в Силах обороны - это структура цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации в системе Минобороны.

Простыми словами, это сеть военных должностей для IT-специалистов на всех уровнях:

  • от отдельных подразделений или батальонов;
  • до органов военного управления, Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины.

Цель и задачи этой структуры

Цель развернутой цифровой вертикали - обеспечить быстрое внедрение полезных технологий, асимметричное преимущество украинской армии через цифровой прорыв в мышлении, процессах и технологиях.

То есть речь идет о формировании сети лидеров и подразделений, которые:

  • оперативно внедряют цифровые системы в войске;
  • собирают обратную связь и реальные потребности подразделений;
  • координируют запуск и масштабирование решений (технологий), которые уже доказали эффективность;
  • формируют требования к новым продуктам и заказывают их;
  • формируют IТ-культуру в войске.

Основные задачи IТ-вертикали в Силах обороны (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

Почему цифровая вертикаль армии необходима

Инициаторы проекта напомнили, что современная война - это война технологий. Именно поэтому сегодня необходимо:

  • создать технологическое преимущество на поле боя;
  • сделать службу более удобной.

"Структура цифровой трансформации нужна, чтобы полезные решения появлялись в подразделениях максимально быстро. Это убирает лишнюю бюрократию, чтобы военные на местах получали актуальные данные и цифровые сервисы без задержек", - объяснили украинцам.

Уточняется, что скорость тестирования и внедрения инноваций - это то, что позволяет быть на шаг впереди врага.

Какие специалисты особенно нужны сейчас

Согласно информации МОУ, сегодня для работы в рамках цифровой вертикали нужны такие специалисты:

  • руководитель подразделения цифровой трансформации (Digital Transformation Lead);
  • проектный менеджер (Project Manager);
  • аналитик данных (Data Analyst);
  • бизнес-аналитик (Business Analyst);
  • специалист по сопровождению продукта (Product Support);
  • специалист по документальному сопровождению (Technical Writer).

Актуальные вакансии в рамках IТ-вертикали (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

В целом в рамках инициативы открыто более 2 000 должностей в органах военного управления, воинских частях и в подразделениях.

Кто может получить должность и какие требования

Получить должность по специальности в новой системе управления цифровизацией Минобороны могут:

  • как действующие военнослужащие;
  • так и гражданские специалисты (для них предусмотрено дальнейшее поступление в армию через мобилизацию или контракт).

Ограничений по званию или возрасту - нет.

Если должность офицерская, а кандидат еще не имеет офицерского звания - есть возможность получить первичное звание "младший лейтенант" одновременно с назначением.

Ключевое требование - наличие релевантного опыта в IТ или управлении:

  • управления командами;
  • проектного менеджмента;
  • аналитики данных;
  • бизнес-анализа;
  • сопровождения IТ-продуктов;
  • работы с технической документацией.

Основные требования к кандидатам на должности (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

Как подать заявку и что будет потом

Заявку на участие в проекте (чтобы приобщиться к IТ-вертикали) можно подать через специальный сайт digitalteam.mod.gov.ua:

  • либо отправив резюме;
  • либо заполнив форму.

После этого кандидат на вакансию проходит отбор:

  • собеседование с независимым HR;
  • техническое интервью с профильными экспертами;
  • финальное собеседование с непосредственным руководителем.

Как стать частью IТ-вертикали МОУ (скриншот: digitalteam.mod.gov.ua)

Стоит отметить, что вопрос где именно будет служить человек решается на этапе технического интервью с профильными экспертами.

При этом можно выбрать конкретное подразделение - если в нем есть свободное место и квалификация специалиста соответствует всем требованиям.

"Окончательное решение зависит от результатов собеседования и потребностей службы", - подытожили в МОУ.

Напомним, ранее мы рассказывали о денежном "бонусе" за первый контракт в ВСУ - сколько получат военные в 2026 году.

Между тем в Минобороны объяснили, как военным обжаловать незаконные действия командования.

Читайте также, обязательно ли приложение "Резерв+" для всех мужчин в Украине и есть ли ответственность, если приложение на телефон не установлено.

