Минобороны ищет спецов для новой IT-вертикали: как подать заявку и что с требованиями

Минобороны объявило о поиске специалистов с опытом в IT, аналитике и менеджменте. Получить должность по специальности предлагают в рамках новой системы управления цифровизацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ) в Facebook.
Главное:
IТ-вертикаль (или цифровая вертикаль) в Силах обороны - это структура цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации в системе Минобороны.
Простыми словами, это сеть военных должностей для IT-специалистов на всех уровнях:
Цель развернутой цифровой вертикали - обеспечить быстрое внедрение полезных технологий, асимметричное преимущество украинской армии через цифровой прорыв в мышлении, процессах и технологиях.
То есть речь идет о формировании сети лидеров и подразделений, которые:
Инициаторы проекта напомнили, что современная война - это война технологий. Именно поэтому сегодня необходимо:
"Структура цифровой трансформации нужна, чтобы полезные решения появлялись в подразделениях максимально быстро. Это убирает лишнюю бюрократию, чтобы военные на местах получали актуальные данные и цифровые сервисы без задержек", - объяснили украинцам.
Уточняется, что скорость тестирования и внедрения инноваций - это то, что позволяет быть на шаг впереди врага.
Согласно информации МОУ, сегодня для работы в рамках цифровой вертикали нужны такие специалисты:
В целом в рамках инициативы открыто более 2 000 должностей в органах военного управления, воинских частях и в подразделениях.
Получить должность по специальности в новой системе управления цифровизацией Минобороны могут:
Ограничений по званию или возрасту - нет.
Если должность офицерская, а кандидат еще не имеет офицерского звания - есть возможность получить первичное звание "младший лейтенант" одновременно с назначением.
Ключевое требование - наличие релевантного опыта в IТ или управлении:
Заявку на участие в проекте (чтобы приобщиться к IТ-вертикали) можно подать через специальный сайт digitalteam.mod.gov.ua:
После этого кандидат на вакансию проходит отбор:
Стоит отметить, что вопрос где именно будет служить человек решается на этапе технического интервью с профильными экспертами.
При этом можно выбрать конкретное подразделение - если в нем есть свободное место и квалификация специалиста соответствует всем требованиям.
"Окончательное решение зависит от результатов собеседования и потребностей службы", - подытожили в МОУ.
