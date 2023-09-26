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Міноборони Румунії відреагувало на нічний обстріл України

Бухарест, Вівторок 26 вересня 2023 15:36
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Міноборони Румунії відреагувало на нічний обстріл України Фото: Міноборони Румунії відреагувало на нічний удар дронами по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Румунія рішуче засуджує російські удари по цивільній інфраструктурі України, які відбулися сьогодні, 26 вересня, вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Румунії у Twitter.

"Міністерство національної оборони Румунії в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку поблизу державних кордонів під час російських атак на деякі об'єкти та елементи української цивільної інфраструктури минулої ночі. Ми рішуче засуджуємо ці необґрунтовані та незаконні атаки", - сказано у повідомленні відомства.

Нічна атака окупантів

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, російські окупанти вкотре намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 26 з 38 ворожих безпілотників.

Під атакою, зокрема, вкотре знаходилася портова інфраструктура Одеської області на річці Дунай. Вибухи лунали поряд з румунським кордоном, але російські БПЛА її не перетинали.

Всі деталі атаки РФ можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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