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Минобороны Румынии отреагировало на ночной обстрел Украины

Бухарест, Вторник 26 сентября 2023 15:36
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Минобороны Румынии отреагировало на ночной обстрел Украины Фото: Минобороны Румынии отреагировало на ночной удар дронами по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Румыния решительно осуждает российские удары по гражданской инфраструктуре Украины, которые произошли сегодня, 26 сентября, ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии в Twitter.

"Министерство национальной обороны Румынии в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку вблизи государственных границ во время российских атак на некоторые объекты и элементы украинской гражданской инфраструктуры минувшей ночью. Мы решительно осуждаем эти необоснованные и незаконные атаки", - сказано в сообщении ведомства.

Ночная атака оккупантов

Напомним, сегодня, 26 сентября, российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе “Шахед”.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 26 из 38 вражеских беспилотников.

Под атакой, в частности, в очередной раз находилась портовая инфраструктура Одесской области на реке Дунай. Взрывы гремели рядом с румынской границей, но российские БПЛА ее не пересекали.

Все детали атаки РФ можете узнать в материале РБК-Украина.

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