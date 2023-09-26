Минобороны Румынии отреагировало на ночной обстрел Украины

Румыния решительно осуждает российские удары по гражданской инфраструктуре Украины, которые произошли сегодня, 26 сентября, ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии в Twitter .

"Министерство национальной обороны Румынии в режиме реального времени отслеживало воздушную обстановку вблизи государственных границ во время российских атак на некоторые объекты и элементы украинской гражданской инфраструктуры минувшей ночью. Мы решительно осуждаем эти необоснованные и незаконные атаки", - сказано в сообщении ведомства.

Ночная атака оккупантов

Напомним, сегодня, 26 сентября, российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе “Шахед”.

Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 26 из 38 вражеских беспилотников.

Под атакой, в частности, в очередной раз находилась портовая инфраструктура Одесской области на реке Дунай. Взрывы гремели рядом с румынской границей, но российские БПЛА ее не пересекали.

Все детали атаки РФ можете узнать в материале РБК-Украина.