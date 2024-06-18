Міноборони розширило функціонал "Резерв+": кому буде корисно

Відтепер у застосунку "Резерв+", окрім оновлення даних, можна їх також й виправити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.
Як розповідає Міноборони, у застосунку запрацював QR-код та став доступним електронний військово-обліковий документ. Останній має аналогічну юридичну силу, як й паперовий.
У разі відсканування QR-код, уповноважені органи мають можливість перевірити його чинність.
Зокрема у застосунку доступна функція "Виправити дані онлайн", яка буде корисною для двох випадків:
"Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно", - розповідає Міноборони.
Завантажити "Резерв+" можна за посиланням:
Після набуття змін до низки законодавчих актів, які регулюють процес мобілізації, військовозобов'язаних також було зобов'язано оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного у застосунку "Резерв+", прийти до ТЦК особисто, а також у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Також сьогодні, 18 червня, у "Резерв+" запрацював QR-код, який скасовує потребу носити з собою паперові військово-облікові документи.
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