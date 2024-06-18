UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони розширило функціонал "Резерв+": кому буде корисно

Фото: "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відтепер у застосунку "Резерв+", окрім оновлення даних, можна їх також й виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Електронно військово-обліковий документ 

Як розповідає Міноборони, у застосунку запрацював QR-код та став доступним електронний військово-обліковий документ. Останній має аналогічну юридичну силу, як й паперовий

У разі відсканування QR-код, уповноважені органи мають можливість перевірити його чинність. 

З'явилась можливість виправити дані 

Зокрема у застосунку доступна функція "Виправити дані онлайн", яка буде корисною для двох випадків: 

  • якщо ви військовослужбовець, але досі на обліку;
  • якщо ваші дані у застосунку "Резерв+" не знайдено.

"Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію  актуалізують дистанційно", - розповідає Міноборони. 

Завантажити "Резерв+" можна за посиланням: 

"Резерв+" 

Після набуття змін до низки законодавчих актів, які регулюють процес мобілізації, військовозобов'язаних також було зобов'язано оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного у застосунку "Резерв+", прийти до ТЦК особисто, а також у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). 

Також сьогодні, 18 червня, у "Резерв+" запрацював QR-код, який скасовує потребу носити з собою паперові військово-облікові документи. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні