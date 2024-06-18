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Минобороны расширило функционал "Резерв+": кому будет полезно

Фото: "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Теперь в приложении "Резерв+", кроме обновления данных, можно их также и исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Электронно военно-учетный документ

Как рассказывает Минобороны, в приложении заработал QR-код и стал доступным электронный военно-учетный документ. Последний имеет аналогичную юридическую силу, как и бумажный

В случае отсканирования QR-кода, уполномоченные органы имеют возможность проверить его действительность. 

Появилась возможность исправить данные 

В частности, в приложении доступна функция "Исправить данные онлайн", которая будет полезной для двух случаев: 

  • для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре "Оберіг".
  • для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении "Резерв+".

"Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр "Оберіг" для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно", - рассказывает Минобороны. 

Скачать "Резерв+" можно по ссылке:

"Резерв+" 

После вступления изменений в ряд законодательных актов, регулирующих процесс мобилизации, военнообязанных также обязали обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать через электронный кабинет военнообязанного в приложении "Резерв+", прийти в ТЦК лично, а также в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). 

Также сегодня, 18 июня, в "Резерв+" заработал QR-код, который отменяет необходимость носить с собой бумажные военно-учетные документы. 

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