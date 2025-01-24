Міноборони розробляє новий зимовий маскувальний костюм для спецназу

Так, він призначений для використання в польових умовах під час виконання бойових завдань військовослужбовцями підрозділів спеціального призначення у зимовий період.

"Під час розробки костюма Центральне управління розвитку матеріального забезпечення ґрунтувалося на результатах військових (дослідних) випробувань, а також врахувало зауваження та побажання військовослужбовців", - кажуть в міністерстві.

Зокрема, нова модель оснащена вдосконаленими елементами маскування та конструктивними рішеннями, які дозволяють виконувати костюму додаткову функцію маскування.

До того ж вільна конструкція костюма забезпечує максимальну свободу рухів, приховує контури людини та дозволяє використовувати його як верхній одяг.

"Новий зимовий маскувальний костюм - це черговий крок до створення сучасного спорядження, яке відповідає реальним потребам наших військовослужбовців у бойових умовах", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Ця робота, за його словами, грунтується на практичному досвіді бійців ЗСУ і є важливим елементом зміцнення обороноздатності країни.