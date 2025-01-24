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Минобороны разрабатывает новый зимний маскировочный костюм для спецназа

Фото: зимний маскировочный костюм для спецназа "Тип С" разрабатывает Минобороны (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Минобороны разрабатывает новые предметы вещевого обеспечения ВСУ, которые соответствуют современным требованиям. Уже финализирован проект на новый зимний маскировочный костюм "Тип С".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Так, он предназначен для использования в полевых условиях во время выполнения боевых задач военнослужащими подразделений специального назначения в зимний период.

"При разработке костюма Центральное управление развития материального обеспечения основывалось на результатах военных (опытных) испытаний, а также учло замечания и пожелания военнослужащих", - говорят в министерстве.

В частности, новая модель оснащена усовершенствованными элементами маскировки и конструктивными решениями, которые позволяют выполнять костюму дополнительную функцию маскировки.

К тому же свободная конструкция костюма обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает контуры человека и позволяет использовать его как верхнюю одежду.

"Новый зимний маскировочный костюм - это очередной шаг к созданию современного снаряжения, которое отвечает реальным потребностям наших военнослужащих в боевых условиях", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Эта работа, по его словам, основывается на практическом опыте бойцов ВСУ и является важным элементом укрепления обороноспособности страны.

Работа Минобороны над модернизацией вещевого обеспечения ВСУ

Минобороны Украины постоянно работает над модернизацией вещевого обеспечения ВСУ.

Так, в течение 2024 года министерство разработало и утвердило 28 технических спецификаций предметов вещевого обеспечения, например, облегченный бронежилет или адаптивную одежду для раненых.

Напомним, в феврале 2024 года женщины-военнослужащие впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.

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Министерство обороны Украины