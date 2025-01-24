Минобороны разрабатывает новый зимний маскировочный костюм для спецназа

Минобороны разрабатывает новые предметы вещевого обеспечения ВСУ, которые соответствуют современным требованиям. Уже финализирован проект на новый зимний маскировочный костюм "Тип С".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Так, он предназначен для использования в полевых условиях во время выполнения боевых задач военнослужащими подразделений специального назначения в зимний период.
"При разработке костюма Центральное управление развития материального обеспечения основывалось на результатах военных (опытных) испытаний, а также учло замечания и пожелания военнослужащих", - говорят в министерстве.
В частности, новая модель оснащена усовершенствованными элементами маскировки и конструктивными решениями, которые позволяют выполнять костюму дополнительную функцию маскировки.
К тому же свободная конструкция костюма обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает контуры человека и позволяет использовать его как верхнюю одежду.
"Новый зимний маскировочный костюм - это очередной шаг к созданию современного снаряжения, которое отвечает реальным потребностям наших военнослужащих в боевых условиях", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Эта работа, по его словам, основывается на практическом опыте бойцов ВСУ и является важным элементом укрепления обороноспособности страны.
Минобороны Украины постоянно работает над модернизацией вещевого обеспечения ВСУ.
Так, в течение 2024 года министерство разработало и утвердило 28 технических спецификаций предметов вещевого обеспечения, например, облегченный бронежилет или адаптивную одежду для раненых.
Напомним, в феврале 2024 года женщины-военнослужащие впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.
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