У Міноборони розповіли, скільки витрачають грошей на знищення техніки росіян

Сили оборони України ефективно використовують ресурси. Ураження одного ворожого військового коштувало Силам оборони близько 3 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Ці дані підтверджено завдяки модулю Mission Control у бойовій системі DELTA. Mission Control було впроваджено шість місяців тому. Сьогодні через цей інструмент щотижня проходить 50 тисяч місій і подається понад 230 тисяч звітів.
Кожна бойова місія фіксується в Mission Control. Військові аналізують, що спрацювало, що ні та з якої причини, щоб скоригувати тактику наступної місії, а не повторювати помилки наосліп.
Mission Control дозволив не просто планувати й фіксувати місії, а й оцінити їхню економічну ефективність.
Наприклад, у червні кожен долар, витрачений Силами оборони на ураження, завдав РФ втрат майже на п’ять доларів. Це показник того, наскільки економіка ударів вигідніша за економіку ворожої оборони.
Зокрема, у червні:
Mission Control розкладає всі місії за типами – розвідка, ураження, логістика, евакуація, а також за глибиною – 20+ і 50+ км. По кожному задіяному підрозділу видно: чим бʼє, наскільки ефективно, скільки коштує ураження і якої економічної шкоди завдає ворогу.
Водночас видно й зворотній бік – яка власна техніка вибуває з ладу, на якій глибині та за яких обставин. Це дає змогу швидко адаптуватися до мінливих умов на фронті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як сили ППО відбивали нову нічну атаку РФ.
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