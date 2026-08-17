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У Міноборони розповіли, скільки витрачають грошей на знищення техніки росіян

12:22 17.08.2026 Пн
2 хв
ЗСУ наносять удари по росіянам максимально ефективно
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Міноборони розповіли, скільки витрачають грошей на знищення техніки РФ (facebook.com/azov.media)

Сили оборони України ефективно використовують ресурси. Ураження одного ворожого військового коштувало Силам оборони близько 3 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Ці дані підтверджено завдяки модулю Mission Control у бойовій системі DELTA. Mission Control було впроваджено шість місяців тому. Сьогодні через цей інструмент щотижня проходить 50 тисяч місій і подається понад 230 тисяч звітів.

Кожна бойова місія фіксується в Mission Control. Військові аналізують, що спрацювало, що ні та з якої причини, щоб скоригувати тактику наступної місії, а не повторювати помилки наосліп.

Скільки коштує ураження цілей противника

Mission Control дозволив не просто планувати й фіксувати місії, а й оцінити їхню економічну ефективність.

Наприклад, у червні кожен долар, витрачений Силами оборони на ураження, завдав РФ втрат майже на п’ять доларів. Це показник того, наскільки економіка ударів вигідніша за економіку ворожої оборони.

Зокрема, у червні:

  • ураження одного ворожого військового коштувало Силам оборони 3 032 доларів;
  • ураження одиниці техніки – 2 674 доларів;
  • ураження інфраструктурного обʼєкта – 1 487 доларів.

Mission Control розкладає всі місії за типами – розвідка, ураження, логістика, евакуація, а також за глибиною – 20+ і 50+ км. По кожному задіяному підрозділу видно: чим бʼє, наскільки ефективно, скільки коштує ураження і якої економічної шкоди завдає ворогу.

Водночас видно й зворотній бік – яка власна техніка вибуває з ладу, на якій глибині та за яких обставин. Це дає змогу швидко адаптуватися до мінливих умов на фронті.

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