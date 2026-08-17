В Минобороны рассказали, сколько тратят денег на уничтожение техники россиян

Эти данные подтверждены благодаря модулю Mission Control в системе DELTA. Mission Control был введен шесть месяцев назад. Сегодня через этот инструмент еженедельно проходит 50 тысяч миссий и подается более 230 тысяч отчетов.

Каждая боевая миссия фиксируется в Mission Control. Военные анализируют, что сработало, что нет и по какой причине скорректировать тактику следующей миссии, а не повторять ошибки вслепую.

Сколько стоит поражение целей противника

Mission Control позволил не просто планировать и фиксировать миссии, но и оценить их экономическую эффективность.

Например, в июне каждый доллар, израсходованный Силами обороны на поражение, нанес РФ урон почти на пять долларов. Это показатель того, насколько экономика ударов выгоднее экономики вражеской обороны.

В частности, в июне:

поражение одного вражеского военного стоило Силам обороны 3032 долларов;

поражение единицы техники – 2 674 долларов;

поражение инфраструктурного объекта – 1 487 долларов.

Mission Control разлагает все миссии по типам – разведка, поражение, логистика, эвакуация, а также по глубине – 20+ и 50+ км. По каждому задействованному подразделению видно: чем бьет, насколько эффективно, сколько стоит поражение и какой вред наносит врагу.

В то же время видна и оборотная сторона – какая собственная техника выбывает из строя, на какой глубине и при каких обстоятельствах. Это позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся условиям на фронте.