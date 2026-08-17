RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Минобороны рассказали, сколько тратят денег на уничтожение техники россиян

12:22 17.08.2026 Пн
2 мин
ВСУ наносят удары по россиянам максимально эффективно
aimg Константин Широкун
Фото: в Минобороны рассказали, сколько тратят денег на уничтожение техники РФ (facebook.com/azov.media)

Силы обороны Украины эффективно используют ресурсы. Поражение одного вражеского военного стоило Силам обороны около 3 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Эти данные подтверждены благодаря модулю Mission Control в системе DELTA. Mission Control был введен шесть месяцев назад. Сегодня через этот инструмент еженедельно проходит 50 тысяч миссий и подается более 230 тысяч отчетов.

Каждая боевая миссия фиксируется в Mission Control. Военные анализируют, что сработало, что нет и по какой причине скорректировать тактику следующей миссии, а не повторять ошибки вслепую.

Сколько стоит поражение целей противника

Mission Control позволил не просто планировать и фиксировать миссии, но и оценить их экономическую эффективность.

Например, в июне каждый доллар, израсходованный Силами обороны на поражение, нанес РФ урон почти на пять долларов. Это показатель того, насколько экономика ударов выгоднее экономики вражеской обороны.

В частности, в июне:

  • поражение одного вражеского военного стоило Силам обороны 3032 долларов;
  • поражение единицы техники – 2 674 долларов;
  • поражение инфраструктурного объекта – 1 487 долларов.

Mission Control разлагает все миссии по типам – разведка, поражение, логистика, эвакуация, а также по глубине – 20+ и 50+ км. По каждому задействованному подразделению видно: чем бьет, насколько эффективно, сколько стоит поражение и какой вред наносит врагу.

В то же время видна и оборотная сторона – какая собственная техника выбывает из строя, на какой глубине и при каких обстоятельствах. Это позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся условиям на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину