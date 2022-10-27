В Міноборони розповіли, скільки українців вже звільнено з полону з 24 лютого

"Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, «не голосно», бо так потрібно, - розповіла вона. - Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку, щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому!"

Маляр додала, що з початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів.

Вона також звернулась до родичів полонених та зниклих безвісти з проханням: усіх питань звертатись лише до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

Адреса приймальні - Київ, вулиця Спаська 37.

+38 (095) 412 74 24

+ 38 (044) 425 12 09

там здійснюється прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де можна отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.