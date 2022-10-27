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В Минобороны рассказали, сколько украинцев уже освобождено из плена с 24 февраля

Фото: с 24 октября из российского плена освобождены 978 украинцев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Начиная с 24 февраля, из российского плена уже возвращено 978 человек, среди них - 99 гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в Telegram.

"Последние несколько недель стали знаковыми в вопросе обменов военнопленными. Наше государство заботится о каждом, "не громко", потому что так нужно, - рассказала она. - Эта тема чрезвычайно чувствительна, мы не распространяем информацию о деталях процесса спасения, чтобы не навредить и дальше этому процессу. Делаем все возможное, чтобы защитники и защитницы вернулись домой!"

Маляр добавила, что с начала полномасштабного вторжения уже совершено 28 обменов.

Она также обратилась к родственникам пленных и пропавшим без вести с просьбой: по всем вопросам обращаться только в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций.

Адрес приемной - Киев, улица Спасская 37.

  • +38 (095) 412 74 24
  • + 38 (044) 425 12 09

там осуществляется прием родственников военнопленных и без вести пропавших, где можно получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.

Как сообщалось, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.

А 17 октября, впервые прошел "женский" обмен пленными между Украиной и Россией. Стороны обменяли по 110 своих женщин-пленниц.

Также, в частности 21 сентября Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией. При этом Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

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