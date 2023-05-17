У Міноборони розповіли, скільки ескадрилей F-16 потрібно Україні для зміни ситуації на фронті

"Передача кількох одиниць цієї техніки (F-16 - ред.) не дасть бажаного ефекту... Наприклад, 2-3 ескадрильї F-16 (понад 30 літаків - ред.) сьогодні б суттєво вплинули на хід бойових дій - це б повністю змінило ситуацію на фронті", - повідомили у Міноборони.

Додамо, що в Україні ескадрилья складається з 12 літаків, але в інших державах їхня кількість може бути більшою.

Зазначається, що спершу Україні потрібно адаптувати інфраструктуру для F-16, а пілоти та інженери повинні пройти навчання із західною авіацією. Вже після цього авіаційні підрозділи зможуть зайти в Україну.

Окрім того, винищувачі потрібно буде розосередити по оперативних аеродромах, щоб швидко реагувати на зміни в повітрі на різних напрямках.

"Відповідно, пари чи ланки винищувачів чергуватимуть на північному, на південному, на східному напрямках і в центрі країни, швидко злітаючи на перехоплення повітряних цілей, або реагуючи на загрози, які йдуть з-за меж території України", - додали у Міноборони.

Додамо, раніше у Міноборони заявляли, що Україна сподівається отримати від союзників 40-50 винищувачів F-16, що дозволить сформувати три-чотири ескадрильї для захисту українського неба.

Нагадаємо, прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України.

Окрім того, Бельгія заявила про можливість навчити українців пілотувати винищувачі F-16, проте країна не надасть самі літаки.

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