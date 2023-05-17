RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны рассказали, сколько эскадрилий F-16 нужно Украине для изменения ситуации на фронте

Фото: в Минобороны рассказали, сколько эскадрилий F-16 нужно Украине для изменения ситуации на фронте (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Для изменения ситуации на фронте Украине нужно хотя бы две-три эскадрилья истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Минобороны на запрос "Громадського".

"Передача нескольких единиц этой техники (F-16 - ред.) не даст желаемого эффекта... Например, 2-3 эскадрильи F-16 (более 30 самолетов - ред.) сегодня бы существенно повлияли на ход боевых действий - это бы полностью изменило ситуацию на фронте", - сообщили в Минобороны.

Добавим, что в Украине эскадрилья состоит из 12 самолетов, но в других государствах их количество может быть больше.

Сначала Украине нужно адаптировать инфраструктуру для F-16, а пилоты и инженеры должны пройти обучение с западной авиацией. Уже после этого авиационные подразделения смогут войти в Украину.

Кроме того, истребители нужно будет рассредоточить по оперативным аэродромам, чтобы быстро реагировать на изменения в воздухе по разным направлениям.

"Соответственно, пары или звенья истребителей будут дежурить на северном, южном, восточном направлениях и в центре страны, быстро взлетая на перехват воздушных целей, или реагируя на угрозы, которые поступают из-за пределов территории Украины", - добавили в Минобороны.

Ранее в Минобороны заявляли, что Украина надеется получить от союзников 40-50 истребителей F-16, что позволит сформировать три-четыре эскадрильи для защиты украинского неба.

Напомним, премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.

Кроме того, Бельгия заявила о возможности научить украинцев пилотировать истребители F-16, однако страна не предоставит сами самолеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьВойна России против Украины