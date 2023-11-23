В Міноборони розповіли про розділення бюджету на 2024 рік на кілька пакетів

Погоджений бюджет Міністерства оборони України на 2024 рік поділяється на кілька великих пакетів для "розбивання" оборонних витрат на окремі категорії. Такий підхід застосовують країни-члени НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника міністра оборони України Юрія Джигиря в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За словами чиновника, бюджет МОУ на наступний рік, який становить 1,16 трильйона гривень, умовно можна розбити на три великі пакети.

Представник міністерства описав розподіл коштів на кілька категорій.

1-й пакет - закупівля боєприпасів та озброєння, що становить понад 20% оборонного бюджету МОУ.

2-й пакет - персонал, що передбачає понад 70% бюджету Міноборони.

"Це - грошове забезпечення, додаткові виплати за бойові завдання, навчання, харчування військовослужбовців і забезпечення речовим майном", - пояснив Джигир.

3-й пакет - експлуатаційні витрати, які включають паливо, підготовку військ, комунальні платежі та поточний ремонт.

Бюджет Міністерства оборони

Нагадаємо, за даними прес-служби Міноборони, витрати міністерства оборони становитимуть 1 трлн 164 млрд гривень, з яких:

862 млрд гривень - на утримання військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Ці гроші підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту.

265,4 млрд гривень - на закупівлю зброї, техніки, БПЛА та боєприпасів, а також відновлення пошкодженої під час бойових дій техніки.

36 млрд гривень - на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури ЗСУ.

Нагадаємо, що у прийнятому Верховною Радою 9 листопада законі про державний бюджет України на 2024 рік передбачено 94,3 млрд гривень додаткових коштів на виробництво зброї та дронів.