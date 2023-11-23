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В Минобороны рассказали о разделении бюджета на 2024 год на несколько пакетов

Четверг 23 ноября 2023 15:45
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В Минобороны рассказали о разделении бюджета на 2024 год на несколько пакетов Фото: в Минобороны Украины рассказали об особенностях бюджета на следующий год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Согласованный бюджет Министерства обороны Украины на 2024 год разделяется на несколько крупных пакетов, для "разбивания" оборонных расходов на отдельные категории. Такой подход применяют страны-члены НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Юрия Джигиря в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам чиновника, бюджет МОУ на следующий год, который составляет 1,16 триллиона гривен, условно можно разбить на три крупных пакета.

Представитель министерства описал распределение средств на несколько категорий.

  • 1-й пакет - закупка боеприпасов и вооружения, что составляет более 20% оборонного бюджета МОУ.
  • 2-й пакет - персонал, что предусматривает более 70% бюджета Минобороны.

"Это - денежное довольствие, дополнительные выплаты за боевые задачи, обучение, питание военнослужащих и обеспечение вещевым имуществом", - пояснил Джигир.

  • 3-й пакет - эксплуатационные расходы, которые включают топливо, подготовку войск, коммунальные платежи и текущий ремонт.

Бюджет Министерства обороны

Напомним, по данным пресс-службы Минобороны, расходы министерства обороны будут составлять 1 трлн 164 млрд гривен, из которых:

  • 862 млрд гривен – на содержание военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. Эти деньги пойдут на выплату денежного довольствия и заработной платы, питания, приобретения формы, амуниции и средств индивидуальной защиты.
  • 265,4 млрд гривен – на закупку оружия, техники, БПЛА и боеприпасов, а также восстановление поврежденной во время боевых действий техники.
  • 36 млрд гривен – на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ.

Напомним, что в принятом Верховной Радой 9 ноября законе о государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрено 94,3 млрд гривен дополнительных средств на производство оружия и дронов.

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