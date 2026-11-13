У Міноборони розповіли, коли внесуть до Ради законопроєкт про чіткі терміни служби

Нагадаємо, ще у березні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що для всіх військових в Україні готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту.

Відповідні контракти зможуть підписувати навіть ті люди, які вже мобілізовані. Такі впровадження плануються з метою переходу країни на контрактну армію.