В Минобороны рассказали, когда внесут в Раду законопроект о четких сроках службы

Напомним, еще в марте замглавы Офиса президента Павел Палиса заявил, что для всех военных в Украине готовят четкие сроки службы с отсрочкой после контракта.

Соответствующие контракты смогут подписывать даже уже мобилизованные люди. Такие введения планируются с целью перехода страны на контрактную армию.