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У Міноборони розповіли, коли внесуть до Ради законопроєкт про чіткі терміни служби

12:13 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Міноборони розповіли, коли внесуть до Ради законопроєкт про чіткі терміни служби Фото: у Міноборони розповіли, коли внесуть до Ради законопроєкт про чіткі терміни служби (Getty Images)
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Законопроєкт про чіткі терміни служби вже підготовлений Міністерством оборони в декількох версіях і зараз ведеться робота щодо нього всередині уряду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заступниця міністра оборони України Любов Галан заявила під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.

За її словами, Міноборони вже підготівало цей законопроєкт в кількох версіях.

"Зараз триває робота всередині уряду, а також із військово-політичним керівництвом, очевидно, на який буде впливати цей законопроєкт з приводу того, як він може бути реалізований, у якій версії. Тому ця робота не зупинена, вона триває, я б сказала, дуже активно", - розповіла Галан.

Нагадаємо, ще у березні заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що для всіх військових в Україні готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту.

Відповідні контракти зможуть підписувати навіть ті люди, які вже мобілізовані. Такі впровадження плануються з метою переходу країни на контрактну армію.

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