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В Міноборони розповіли, коли будуть завантаженні дані про бронювання у Резерв+

Вівторок 18 червня 2024 14:07
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В Міноборони розповіли, коли будуть завантаженні дані про бронювання у Резерв+ Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Дані про бронювання військовозобов’язаних зʼявляться у додатку Резерв+ до кінця цього тижня, 22 червня.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

За її словами, поки дані не були внесені операторами ТЦК.

"Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в Резерв+", - зазначила вона.

В Міноборони розповіли, коли будуть завантаженні дані про бронювання у Резерв+

Резерв+

У зв'язку з нещодавніми змінами до закону про мобілізацію, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити кількома способами. Зокрема, це можна зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного у мобільному додатку "Резерв+".

Крім того, відсьогодні "Резерв+" має QR-код, що позбавляє необхідності носити з собою паперовий військовий квиток.

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