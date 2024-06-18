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В Минобороны рассказали, когда будут загружены данные о бронировании в Резерв+

Вторник 18 июня 2024 14:07
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В Минобороны рассказали, когда будут загружены данные о бронировании в Резерв+ Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Данные о бронировании военнообязанных появятся в приложении Резерв+ до конца этой недели, 22 июня.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

По ее словам, пока данные не были внесены операторами ТЦК.

"Но после загрузки этих данных это сделает возможным корректное отображение в Резерв+", - отметила она.

В Минобороны рассказали, когда будут загружены данные о бронировании в Резерв+

Резерв+

В связи с недавними изменениями в закон о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать несколькими способами. В частности, это можно сделать через электронный кабинет военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+".

Кроме того, с сегодняшнего дня "Резерв+" имеет QR-код, что избавляет от необходимости носить с собой бумажный военный билет.

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