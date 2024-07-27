У Міноборони розповіли, які плани України у сфері медичного забезпечення

По-перше, мова йде стандарти підготовки з тактичної медицини. За словами Умєрова, мета країни зробити так, щоб кожен військовослужбовець володів навичками само- та взаємодопомоги. Для цього держава розробляє і впроваджує навчальні програми, які містять практичні заняття, тренінги, симуляції та інтерактивні курси.

"Кожен солдат має знати, як правильно надати першу допомогу собі та товаришу по службі в будь-якій ситуації", - сказав Умєров на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність" у суботу.

Також міністр анонсував відкриття лабораторії визначення якості турнікетів і розповів про впровадження модульної моделі для медпунктів 1-го і 2-го рівня з чітко визначеними штатами, табелями і формулярами. За словами Умєрова, це дозволить швидко розгортати медпункти в польових умовах, забезпечуючи необхідний рівень медичної допомоги в будь-якій ситуації.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що буде впроваджено ресурсну спроможність стабілізаційних пунктів за єдиними стандартами, тисячі військовослужбовців будуть спрямовані на програми відновлення, а також буде відкрито центр реінтеграції звільнених із полону військовослужбовців. Очільник Міноборони цю інформацію підтвердив.

Також він зазначив, що разом із НАТО Україна завершить створення всіх п'яти центрів проєкту "Реноватор", що передбачає сучасні реабілітаційні центри для відновлення здоров'я українських військових. Кожен з них буде оснащений сучасними технологіями та фахівцями, які забезпечують якісне лікування та реабілітацію.

Крім того, очільник Міноборони анонсував розробку і впровадження ефективної системи реабілітації, яка допоможе військовим повернутися до служби після травм і хвороб. Зокрема, вона передбачатиме також программу ментального відновлення військовослужбовців.

"Наша мета - забезпечити оптимальну реабілітацію залежно від того, чи повертається людина в стрій, чи займатиметься цивільним життям", - наголосив Умєров.

Ще одним пунктом плану є - координаційний центр для спільного управління медичними ресурсами Сил оборони. Міністр пояснив, що цей центр відповідатиме за управління всіма медичними ресурсами Сил оборони, що дасть змогу ефективно розподіляти ресурси, уникати дублювання та забезпечувати оперативну підтримку на всіх рівнях.

Наступне завданням є співпраця з SAG U для адаптації програм підготовки медичних кадрів до нових викликів і стандартів.

Крім того, як повідомив Умєров, триває робота над впровадженням програм ASSET і NAMSOC в Україні. За його словами, незабаром буде запроваджено передові програми підготовки медичних кадрів, зокрема в Advanced Surgical Skills, National Association of Medical Special Operations Command в Україні. Це дозволить українським медикам "отримати повну підготовку і бути готовими до будь-яких викликів".

"Це наші пріоритети, це наші завдання, які ми будемо втілювати в життя швидко, оскільки від цього залежить життя і здоров'я кожного нашого захисника", - резюмував міністр.