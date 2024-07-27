В Минобороны рассказали, какие планы Украины в сфере медицинского обеспечения

Во-первых, речь идет о стандартах подготовки по тактической медицине. По словам Умерова, цель страны сделать так, чтобы каждый военнослужащий владел навыками само- и взаимопомощи. Для этого государство разрабатывает и внедряет обучающие программы, содержащие практические занятия, тренинги, симуляции и интерактивные курсы.

"Каждый солдат должен знать, как правильно оказать первую помощь себе и сослуживцу в любой ситуации", - сказал Умеров на 1-м ежегодном международном Конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность" в субботу.

Министр анонсировал открытие лаборатории определения качества турникетов и рассказал о внедрении модульной модели для медпунктов 1-го и 2-го уровня с четко определенными штатами, табелями и формулярами. По словам Умерова, это позволит быстро разворачивать медпункты в полевых условиях, обеспечивая необходимый уровень медицинской помощи в любой ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что будет внедрена ресурсная способность стабилизационных пунктов по единым стандартам, тысячи военнослужащих будут направлены на программы восстановления, а также будет открыт центр реинтеграции освобожденных из плена военнослужащих. Глава Минобороны эту информацию подтвердил.

Также он отметил, что вместе с НАТО Украина завершит создание всех пяти центров проекта "Реноватор", предусматривающего современные реабилитационные центры по восстановлению здоровья украинских военных. Каждый из них будет оснащен современными технологиями и специалистами, обеспечивающими качественное лечение и реабилитацию.

Кроме того, глава Минобороны анонсировал разработку и внедрение эффективной системы реабилитации, которая поможет военным вернуться к службе после травм и болезней. В частности, она будет предусматривать также программу ментального восстановления военнослужащих.

"Наша цель - обеспечить оптимальную реабилитацию в зависимости от того, возвращается человек в строй или будет заниматься гражданской жизнью", - подчеркнул Умеров.

Еще одним пунктом плана является - координационный центр совместного управления медицинскими ресурсами Сил обороны. Министр пояснил, что этот центр будет отвечать за управление всеми медицинскими ресурсами Сил обороны, что позволит эффективно распределять ресурсы, избегать дублирования и обеспечивать оперативную поддержку на всех уровнях.

Следующим заданием является сотрудничество с SAG U для адаптации программ подготовки медицинских кадров к новым вызовам и стандартам.

Кроме того, как сообщил Умеров, продолжается работа по внедрению программ ASSET и NAMSOC в Украине. По его словам, в скором времени будут внедрены передовые программы подготовки медицинских кадров, в частности в Advanced Surgical Skills, National Association of Medical Special Operations Command в Украине. Это позволит украинским медикам "получить полную подготовку и быть готовыми к любым вызовам".

"Это наши приоритеты, это наши задачи, которые мы будем претворять в жизнь быстро, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье каждого нашего защитника", - резюмировал министр.