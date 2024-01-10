У Міноборони розповіли про хід навчання пілотів ЗСУ на F-16 за різними програмами

Українські пілоти нині проходять навчання польотам на західних винищувачах F-16 та експлуатації цих літаків за різними програмами та групами у кількох країнах-учасницях "Авіаційної коаліції".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
"Відзначу зусилля, які здійснюють партнери в межах "Авіаційної коаліції" щодо розвитку бойових спроможностей авіації ПС ЗС України. Кожна країна робить свій внесок", - вказується у публікації.
Офіцер зауважив, що йдеться не лише про гарантії надання літаків, але також допомогу з боєприпасами та усім необхідним для ефективного захисту українського неба завдяки винищувачам F-16.
Щодо навчання українських пілотів, то наразі різні групи фахівців проходять тренування за різними програмами, розповів Павлюк. Зокрема:
До міжнародної коаліції щодо навчання українських авіаторів на літаках F-16, та зокрема передачі нашій країні цих винищувачів, увійшли ряд держав-членів НАТО та партнерів:
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
Нещодавно Норвегія повідомила, що у Данію прибули перші норвезькі F-16, на яких будуть вчитись українські пілоти.
А вже 8 січня перший заступник голови Міноборони Олександр Павлюк розповів, що Україна готує аеродрому інфраструктуру для прийому винищувачів F-16.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.