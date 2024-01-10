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В Минобороны рассказали о ходе обучения пилотов ВСУ на F-16 по разным программам

Среда 10 января 2024 17:25
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В Минобороны рассказали о ходе обучения пилотов ВСУ на F-16 по разным программам Фото: украинские пилоты за границей проходят обучение на F-16 по разным программам (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские пилоты проходят обучение полетам на западных истребителях F-16 и эксплуатации этих самолетов по разным программам и группам в нескольких странах-участницах "Авиационной коалиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

"Отмечу усилия, предпринимаемые партнерами в рамках "Авиационной коалиции" по развитию боевых способностей авиации ВС ВС Украины. Каждая страна вносит свой вклад", - указывается в публикации.

Офицер отметил, что речь идет не только о гарантиях предоставления самолетов, но также о помощи с боеприпасами и всем необходимым для эффективной защиты украинского неба благодаря истребителям F-16.

Что касается обучения украинских пилотов, то сейчас разные группы специалистов проходят тренировки по разным программам, рассказал Павлюк. В частности:

  • молодые пилоты повышают свой профессиональный уровень, осуществляя учебные полеты по международным процедурам в Великобритании, чтобы затем перейти к переучке на самолеты F-16;
  • опытные пилоты и наземный персонал проходят переобучение на самолеты F-16 в Дании и США;
  • другие группы украинских пилотов и авиационного персонала, которые повышают уровень владения специализированным авиационным английским языком в Великобритании, Канаде, Польше и США - в ближайшее время присоединятся к программе переобучения на самолеты F-16.

"Авиационная коалиция"

В международную коалицию по обучению украинских авиаторов на самолетах F-16 и, в частности, передаче нашей стране этих истребителей, вошли ряд государств-членов НАТО и партнеров:

  • Бельгия,
  • Великобритания,
  • Дания,
  • Греция,
  • Нидерланды,
  • Норвегия,
  • Люксембург,
  • Канада,
  • Польша,
  • Румыния,
  • Соединенные Штаты Америки,
  • Чехия,
  • Франция,
  • Швеция.

F-16 для Украины

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Недавно Норвегия сообщила, что в Данию прибыли первые норвежские F-16, где будут учиться украинские пилоты.

А уже 8 января первый заместитель главы Минобороны Александр Павлюк рассказал, что Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема истребителей F-16.

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Министерство обороны Украины F-16
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