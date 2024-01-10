В Минобороны рассказали о ходе обучения пилотов ВСУ на F-16 по разным программам
Украинские пилоты проходят обучение полетам на западных истребителях F-16 и эксплуатации этих самолетов по разным программам и группам в нескольких странах-участницах "Авиационной коалиции".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
"Отмечу усилия, предпринимаемые партнерами в рамках "Авиационной коалиции" по развитию боевых способностей авиации ВС ВС Украины. Каждая страна вносит свой вклад", - указывается в публикации.
Офицер отметил, что речь идет не только о гарантиях предоставления самолетов, но также о помощи с боеприпасами и всем необходимым для эффективной защиты украинского неба благодаря истребителям F-16.
Что касается обучения украинских пилотов, то сейчас разные группы специалистов проходят тренировки по разным программам, рассказал Павлюк. В частности:
- молодые пилоты повышают свой профессиональный уровень, осуществляя учебные полеты по международным процедурам в Великобритании, чтобы затем перейти к переучке на самолеты F-16;
- опытные пилоты и наземный персонал проходят переобучение на самолеты F-16 в Дании и США;
- другие группы украинских пилотов и авиационного персонала, которые повышают уровень владения специализированным авиационным английским языком в Великобритании, Канаде, Польше и США - в ближайшее время присоединятся к программе переобучения на самолеты F-16.
"Авиационная коалиция"
В международную коалицию по обучению украинских авиаторов на самолетах F-16 и, в частности, передаче нашей стране этих истребителей, вошли ряд государств-членов НАТО и партнеров:
- Бельгия,
- Великобритания,
- Дания,
- Греция,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Люксембург,
- Канада,
- Польша,
- Румыния,
- Соединенные Штаты Америки,
- Чехия,
- Франция,
- Швеция.
F-16 для Украины
Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.
22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.
Недавно Норвегия сообщила, что в Данию прибыли первые норвежские F-16, где будут учиться украинские пилоты.
А уже 8 января первый заместитель главы Минобороны Александр Павлюк рассказал, что Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема истребителей F-16.
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