В Минобороны рассказали о ходе обучения пилотов ВСУ на F-16 по разным программам

Украинские пилоты проходят обучение полетам на западных истребителях F-16 и эксплуатации этих самолетов по разным программам и группам в нескольких странах-участницах "Авиационной коалиции".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

"Отмечу усилия, предпринимаемые партнерами в рамках "Авиационной коалиции" по развитию боевых способностей авиации ВС ВС Украины. Каждая страна вносит свой вклад", - указывается в публикации.

Офицер отметил, что речь идет не только о гарантиях предоставления самолетов, но также о помощи с боеприпасами и всем необходимым для эффективной защиты украинского неба благодаря истребителям F-16.

Что касается обучения украинских пилотов, то сейчас разные группы специалистов проходят тренировки по разным программам, рассказал Павлюк. В частности:

молодые пилоты повышают свой профессиональный уровень, осуществляя учебные полеты по международным процедурам в Великобритании, чтобы затем перейти к переучке на самолеты F-16;

опытные пилоты и наземный персонал проходят переобучение на самолеты F-16 в Дании и США;

другие группы украинских пилотов и авиационного персонала, которые повышают уровень владения специализированным авиационным английским языком в Великобритании, Канаде, Польше и США - в ближайшее время присоединятся к программе переобучения на самолеты F-16.

"Авиационная коалиция"

В международную коалицию по обучению украинских авиаторов на самолетах F-16 и, в частности, передаче нашей стране этих истребителей, вошли ряд государств-членов НАТО и партнеров:

Бельгия,

Великобритания,

Дания,

Греция,

Нидерланды,

Норвегия,

Люксембург,

Канада,

Польша,

Румыния,

Соединенные Штаты Америки,

Чехия,

Франция,

Швеция.

F-16 для Украины

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Недавно Норвегия сообщила, что в Данию прибыли первые норвежские F-16, где будут учиться украинские пилоты.

А уже 8 января первый заместитель главы Минобороны Александр Павлюк рассказал, что Украина готовит аэродромную инфраструктуру для приема истребителей F-16.