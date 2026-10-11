В Міноборони розповіли, чи є в Україні розробки реактивних двигунів

Для яких засобів потрібні двигуни

За словами міністра оборони Євгенія Хмари, потреба в реактивних двигунах охоплює різні класи засобів: перехоплювачі, middle strike, deep strike та крилаті ракети.

В Україні вже є низка розробок і виробників, яких держава супроводжує та підтримує, зазначив міністр. Загалом у трьох основних категоріях працюють близько двох десятків українських виробників.

За одним із типів двигунів орієнтир потреби на 2027 рік може сягати близько 10 тисяч одиниць на місяць, повідомив Хмара.

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