В Минобороны рассказали, есть ли в Украине разработки реактивных двигателей

Для каких средств нужны двигатели

По словам министра обороны Евгения Хмары, потребность в реактивных двигателях охватывает разные классы средств: перехватчики, middle strike, deep strike и крылатые ракеты.

В Украине уже есть ряд разработок и производителей, которые государство сопровождает и поддерживает, отметил министр. В общей сложности в трех основных категориях работают около двух десятков украинских производителей.

По одному из типов двигателей ориентир потребности на 2027 год может достигать около 10 тысяч единиц в месяц, сообщил Хмара.

Читайте также: Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать