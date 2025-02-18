ua en ru
Вт, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Міноборони розповіли про 10 тисяч звернень у "Резерві+" на укладання "Контракту 18-24"

Вівторок 18 лютого 2025 03:21
UA EN RU
В Міноборони розповіли про 10 тисяч звернень у "Резерві+" на укладання "Контракту 18-24" Фото: (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Кількість звернень у мобільному застосунку "Резерв+" щодо укладання річного "мотиваційного контракту" для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила позначку в 10 тисяч.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Представник оборонного відомства зазначив, що така кількість запитів щодо "Контракту 18-24" було надіслано в "Резерв+" лише за тиждень.

Він також звернув увагу, що подати заявку на підписання такого контракту для молодих людей віком 18-24 роки можна не лише через застосунок "Резерв+".

"Скажімо так, в цей "периметр", тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт "18-24"" - розповів Лазуткін.

Він додав, що відтак добровольці у віці від 18 до 24 роки мають "кілька можливостей потрапити на цей контракт".

"Контракт 18-24"

Як повідомлялося раніше, в Україні 11 лютого стартувала нова програма служби за контрактом в армії для громадян віком 18-24 років. У разі долучення до війська такі добровольці отримають значні виплати та соціальні гарантії.

Зокрема, за підписання контракту передбачена виплата 1 мільйона гривень: 200 тисяч можна отримати одразу, а решта суми виплачується протягом служби. Додамо, що щомісячне грошове забезпечення може сягати 120 тисяч гривень.

Крім того, контрактникам за такою програмою обіцяють низку пільг:

  • "нульову" іпотеку,
  • навчання за держкошти,
  • безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування,
  • компенсацію оренди житла на час служби,
  • можливість обрати частину та спеціальність,
  • право на виїзд за кордон після року служби.

Також зазначається, що після завершення контракту військовослужбовців звільнятимуть від мобілізації на 12 місяців.

Нещодавно також в Міноборони уточнили, які посади передбачені для добровольців по "Контракту 18-24". Також нагадаємо, що у постанові Кабміну не передбачено перехід діючих військовослужбовців 18-24 років на новий "пільговий контракт" для молоді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України служба в армії Контрактна армія Мобілізація в Україні
NEWS
Ракети для IRIS-T, артилерія і не тільки. Німеччина передала Україні пакет допомоги
Ракети для IRIS-T, артилерія і не тільки. Німеччина передала Україні пакет допомоги
DAILY
Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Уроки Мюнхена. Яке майбутнє Трамп приготував Європі та чи став мир ближчим для України