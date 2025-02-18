В Міноборони розповіли про 10 тисяч звернень у "Резерві+" на укладання "Контракту 18-24"

Кількість звернень у мобільному застосунку "Резерв+" щодо укладання річного "мотиваційного контракту" для служби в армії для добровольців віком від 18 до 24 років вже перевищила позначку в 10 тисяч.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Представник оборонного відомства зазначив, що така кількість запитів щодо "Контракту 18-24" було надіслано в "Резерв+" лише за тиждень.

Він також звернув увагу, що подати заявку на підписання такого контракту для молодих людей віком 18-24 роки можна не лише через застосунок "Резерв+".

"Скажімо так, в цей "периметр", тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт "18-24"" - розповів Лазуткін.

Він додав, що відтак добровольці у віці від 18 до 24 роки мають "кілька можливостей потрапити на цей контракт".

"Контракт 18-24"

Як повідомлялося раніше, в Україні 11 лютого стартувала нова програма служби за контрактом в армії для громадян віком 18-24 років. У разі долучення до війська такі добровольці отримають значні виплати та соціальні гарантії.

Зокрема, за підписання контракту передбачена виплата 1 мільйона гривень: 200 тисяч можна отримати одразу, а решта суми виплачується протягом служби. Додамо, що щомісячне грошове забезпечення може сягати 120 тисяч гривень.

Крім того, контрактникам за такою програмою обіцяють низку пільг:

"нульову" іпотеку,

навчання за держкошти,

безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування,

компенсацію оренди житла на час служби,

можливість обрати частину та спеціальність,

право на виїзд за кордон після року служби.

Також зазначається, що після завершення контракту військовослужбовців звільнятимуть від мобілізації на 12 місяців.

Нещодавно також в Міноборони уточнили, які посади передбачені для добровольців по "Контракту 18-24". Також нагадаємо, що у постанові Кабміну не передбачено перехід діючих військовослужбовців 18-24 років на новий "пільговий контракт" для молоді.