У Міноборони відповіли, чи можуть перейти на "мотиваційний контракт" 18-24-річні військові
У постанові Кабміну не передбачено перехід діючих військовослужбовців 18-24 років на "мотиваційний контракт" для молоді. Це також залежить від контракту, який вони укладали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.
"Насправді треба дивитися, який контракт вони підписували. Тому що тут, напевно, потрібна юридична експертиза. В цій постанові Кабміну цього не передбачено принаймні", - сказав речник у відповідь на питання, чи можуть перейти на спецконтракт добровольці, які вже у війську.
Також у речника Міноборони запитали, чи можуть перейти на "мотиваційний контракт" люди, які долучилися до війська з 18 до 24 років, але зараз досягти 25-річного віку.
"Для цієї категорії є одноразова грошова винагорода в розмірі 1 млн гривень. Вона передбачена і тим військовослужбовцям рядового-сержантського, знову ж таки, старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набрання чинності відповідної постанови уряду. Можна отримати ці гроші", - сказав Лазуткін.
Як пояснив речник, умовою отримання винагороди для цієї категорії є безпосередня участь у військових діях впродовж 6 місяців і відсутність кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності.
Спецконтракт для молоді 18-24 років
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський розповів, що Міноборони готує спеціальну контрактну пропозицію, щоб залучити до війська 18-24 річних. Він наголосив, що це не мобілізація.
За словами президента, спецконтракт передбачатиме можливість безкоштовної освіти, пільгових кредитів для придбання житла. Такий контракт буде укладатися терміном на один рік.
У Міноборони уточнили, що в рамках проєкту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень: 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей - під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.
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