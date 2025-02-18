В Минобороны рассказали о 10 тысячах обращений в "Резерве+" на заключение "Контракта 18-24"

Количество обращений в мобильном приложении "Резерв+" по заключению годового "мотивационного контракта" для службы в армии для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет уже превысило отметку в 10 тысяч.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

Представитель оборонного ведомства отметил, что такое количество запросов по "Контракту 18-24" было отправлено в "Резерв+" только за неделю.

Он также обратил внимание, что подать заявку на подписание такого контракта для молодых людей в возрасте 18-24 года можно не только через приложение "Резерв+".

"Скажем так, в этот "периметр", потому что есть еще возможность непосредственно в бригадах рекрутироваться, есть центр рекрутинга, есть сайт "18-24"", - рассказал Лазуткин.

Он добавил, что поэтому добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет имеют "несколько возможностей попасть на этот контракт".

"Контракт 18-24"

Как сообщалось ранее, в Украине 11 февраля стартовала новая программа службы по контракту в армии для граждан в возрасте 18-24 лет. В случае приобщения к войску такие добровольцы получат значительные выплаты и социальные гарантии.

В частности, за подписание контракта предусмотрена выплата 1 миллиона гривен: 200 тысяч можно получить сразу, а остальная сумма выплачивается в течение службы. Добавим, что ежемесячное денежное обеспечение может достигать 120 тысяч гривен.

Кроме того, контрактникам по такой программе обещают ряд льгот:

"нулевую" ипотеку,

обучение за госсредства,

бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование,

компенсацию аренды жилья на время службы,

возможность выбрать часть и специальность,

право на выезд за границу после года службы.

Также отмечается, что после завершения контракта военнослужащих будут освобождать от мобилизации на 12 месяцев.

Недавно также в Минобороны уточнили, какие должности предусмотрены для добровольцев по "Контракту 18-24". Также напомним, что в постановлении Кабмина не предусмотрен переход действующих военнослужащих 18-24 лет на новый "льготный контракт" для молодежи.