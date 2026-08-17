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Міноборони розкрило ефективність ударів ЗСУ: втрати РФ у п'ять разів вищі за витрати

13:10 17.08.2026 Пн
2 хв
Система DELTA вперше дозволяє оцінити не лише результат удару, а й його вартість
aimg Анастасія Никончук
Міноборони розкрило ефективність ударів ЗСУ: втрати РФ у п'ять разів вищі за витрати Фото: ЗСУ (GettyImages)
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У червні втрати РФ від ударів ЗСУ майже вп'ятеро перевищили витрати на поразку цілей, випливає з даних Mission Control у системі DELTA.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства оборони України.

Як працює Mission Control

Модуль запровадили шість місяців тому. Зараз через нього щотижня проходить близько 50 тисяч місій та понад 230 тисяч звітів. Кожна операція фіксується в системі, після чого військові оцінюють її результат та причини успіху чи невдачі. Ці дані використовують для коригування подальшої тактики.

Mission Control також дозволяє розраховувати економічну ефективність ураження цілей. Система враховує вартість знищених російських коштів та зіставляє її із витратами української сторони.

Скільки коштує поразка цілей

У червні на поразку одного російського військовослужбовця Сили оборони в середньому витрачали 3032 долари, тоді як його утримання обходиться РФ приблизно 65 тисяч доларів. Удар по одиниці техніки коштував 2674 долари, а по інфраструктурному об'єкту – 1487 доларів.

Система враховує широкий спектр цілей: від телекомунікаційного обладнання вартістю сотні доларів до засобів протиповітряної оборони вартістю сотні тисяч доларів.

Дані використовують для адаптації

Mission Control розподіляє операції за типами – розвідка, поразка, логістика та евакуація, а також глибина виконання завдань.

Система показує, які кошти застосовує підрозділ, наскільки результативно він діє і яких збитків завдає противнику.

Одночасно фіксується інформація про втрати власної техніки та обставини її виходу з ладу. У Міноборони зазначають, що такий аналіз допомагає швидше адаптувати дії підрозділів та підвищувати точність наступних місій.

Нагадуємо, що в ніч на 17 серпня російські війська атакували Україну 128 безпілотниками, значну частину яких сили протиповітряної оборони збили або придушили, не допустивши їхнього влучення за цілями.

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