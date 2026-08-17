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Минобороны раскрыло эффективность ударов ВСУ: потери РФ в пять раз выше затрат

13:10 17.08.2026 Пн
2 мин
Система DELTA впервые позволяет оценить не только результат удара, но и его стоимость
aimg Анастасия Никончук
Минобороны раскрыло эффективность ударов ВСУ: потери РФ в пять раз выше затрат Фото: ВСУ (GettyImages)
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В июне потери РФ от ударов ВСУ почти в пять раз превысили затраты на поражение целей, следует из данных Mission Control в системе DELTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.

Как работает Mission Control

Модуль внедрили шесть месяцев назад. Сейчас через него еженедельно проходит около 50 тысяч миссий и более 230 тысяч отчетов. Каждая операция фиксируется в системе, после чего военные оценивают ее результат и причины успеха или неудачи. Эти данные используют для корректировки дальнейшей тактики.

Mission Control также позволяет рассчитывать экономическую эффективность поражения целей. Система учитывает стоимость уничтоженных российских средств и сопоставляет ее с затратами украинской стороны.

Сколько стоит поражение целей

В июне на поражение одного российского военнослужащего Силы обороны в среднем тратили 3032 доллара, тогда как его содержание обходится РФ примерно в 65 тысяч долларов. Удар по единице техники стоил 2674 доллара, а по инфраструктурному объекту – 1487 долларов.

Система учитывает широкий спектр целей: от телекоммуникационного оборудования стоимостью в сотни долларов до средств противовоздушной обороны стоимостью в сотни тысяч долларов.

Данные используют для адаптации

Mission Control распределяет операции по типам – разведка, поражение, логистика и эвакуация, а также по глубине выполнения задач.

Система показывает, какие средства применяет подразделение, насколько результативно оно действует и какой ущерб наносит противнику.

Одновременно фиксируется информация о потерях собственной техники и обстоятельствах ее выхода из строя. В Минобороны отмечают, что такой анализ помогает быстрее адаптировать действия подразделений и повышать точность последующих миссий.

Напоминаем, что в ночь на 17 августа российские войска атаковали Украину 128 беспилотниками, значительную часть которых силы противовоздушной обороны сбили или подавили, не допустив их попадания по целям.

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