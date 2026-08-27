Міноборони роз'яснило долю виплат військовим після СЗЧ

Чи виплатять зарплату за попередній місяць

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям призупиняється безпосередньо з дня самовільного залишення місця служби.

Після видачі наказу командира про факт СЗЧ фінансово-економічна служба припиняє всі перекази на банківську картку військового.

Водночас кошти, які захисник чесно заробив за попередній місяць, не анулюються. Вони переходять у статус кредиторської заборгованості військової частини та зберігаються на її балансі.

Держава не конфіскує ці гроші, однак отримати їх на рахунок під час перебування у статусі СЗЧ неможливо.

Коли військовий зможе отримати кошти

Відновлення виплат та отримання акумульованих коштів відбувається виключно після зарахування військовослужбовця назад до списків особового складу частини.

Невиплачене раніше грошове забезпечення перераховують у найближчий доступний розрахунковий період - як правило, під час планової виплати зарплати до 20 числа місяця.