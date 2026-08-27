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Минобороны разъяснило судьбу выплат военным после СЗЧ

19:50 27.08.2026 Чт
2 мин
Что происходит с замороженными выплатами бойцов?
aimg Сергей Козачук
Фото: Минобороны разъяснило судьбу выплат военным после СЗЧ (Getty Images)

Военнослужащим, самовольно покинувшим часть (СЗЧ), приостанавливают выплату денежного довольствия. Однако заработанные средства за предыдущий месяц не конфискуются, а выплачиваются по возвращении в списки личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Выплатят ли зарплату за предыдущий месяц

Выплата денежного довольствия военнослужащим приостанавливается непосредственно со дня самовольного покидания места службы.

После выдачи приказа командира о факте СЗЧ финансово-экономическая служба прекращает все переводы на банковскую карту военного.

В то же время, средства, которые защитник честно заработал за предыдущий месяц, не аннулируются. Они переходят в статус кредиторской задолженности воинской части и сохраняются на ее балансе.

Государство не конфискует эти деньги, однако получить их на счет при нахождении в статусе СЗЧ невозможно.

Когда военный сможет получить средства

Возобновление выплат и получение аккумулированных средств происходит исключительно после зачисления военнослужащего обратно в списки личного состава части.

Невыплаченное ранее денежное довольствие перечисляют в ближайший доступный расчетный период - как правило, при плановой выплате зарплаты до 20 числа месяца.

Упрощенный возврат из СЗЧ

Напомним, что в Украине действует специальный алгоритм, позволяющий военнослужащим вернуться на службу после самовольного ухода из части без лишней бюрократии и проверок.

В частности, украинцев в СЗЧ предупредили о дедлайне для упрощенного возвращения на службу. Для этого бойцам осталось 30 дней - подать соответствующий рапорт по фиксированному алгоритму можно до 20 сентября 2026 года включительно.

Кроме того, разъяснялось, что упрощенный механизм возвращения из СЗЧ будет действовать еще 25 дней. Главным преимуществом такой процедуры является то, что военный может самостоятельно выбрать подразделение, в котором будет продолжать военную службу.

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