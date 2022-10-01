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Міноборони Росії заявило про втрату Лимана та продовження наступу ЗСУ

Фото: Міноборони Росії заявило про втрату Лимана та продовження наступу ЗСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міністерстві оборони Росії підтвердили втрату російськими військами Лимана Донецької області та заявили, що українські військові продовжують наступ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з Лимана на вигідніші рубежі", - заявили в Міноборони РФ.

У відомстві також визнали, що українські військові мають значну перевагу в силах і продовжують наступ на Лиманському напрямі.

Сьогодні стало відомо, що бійці Збройних сил України увійшли до Лимана. Наразі там точаться бої. Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ підняли український прапор на околицях Лимана. У мережі з'явилося відповідне відео.

Також у ВСУ розповіли про важливість Лимана для наступу українських сил на Донбасі. Звільнення Лимана відкриває шлях до деокупації регіону, а також значно впливає на наших захисників.

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