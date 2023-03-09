Міноборони Росії цинічно назвало ракетну атаку по Україні "відповіддю за Брянськ"

"У відповідь на терористичні акції у Брянській області Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару відплати", - йдеться в повідомленні.

Також у Міноборони РФ визнали, що під час атаки проти мирних міст України використало гіперзвукові ракети "Кинжал" та зухвало додали, що "мета удару відплати була досягнута".

Росіяни звітують про нібито враження об'єктів української військової інфраструктури в той час, як від сьогоднішніх ударів знову потерпала українська енергетика.

Масована атака росіян по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі під час масованої атаки росіяни запустили по Україні 81 ракету різного базування та 8 безпілотників "Шахед". Ворог вперше обстріляв Україну з таких різних типів ракет та випустив аж 6 "Кинжалів".

Додамо, що під ворожою атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. А саме в Києві, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Вінницькій області.

Детальніше про сьогоднішню масовану атаку росіян читайте в матеріалі РБК-Україна.

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