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Минобороны России цинично назвало ракетную атаку по Украине "ответом за Брянск"

Фото: Минобороны России цинично назвало ракетную атаку по Украине "ответом за Брянск"
Автор: Мария Кучерявец

В российском Минобороны признали, что совершили очередной ракетный террор по Украине. Удары по гражданской инфраструктуре оккупанты трактуют как так называемую "месть за теракт в Брянской области".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ, цитирующие Минобороны РФ.

"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ признали, что во время атаки против мирных городов Украины использовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и дерзко добавили, что "цель удара возмездия была достигнута".

Россияне отчитываются о якобы поражении объектов украинской военной инфраструктуры в то время, как от сегодняшних ударов снова страдала украинская энергетика.

Массированная атака россиян по Украине

Напомним, что этой ночью во время массированной атаки россияне запустили по Украине 81 ракету разного базирования и 8 беспилотников "Шахед". Враг впервые обстрелял Украину из таких разных типов ракет и выпустил 6 "Кинжалов".

Добавим, что под вражеской атакой оказались объекты критической инфраструктуры и жилые дома. А именно, в Киеве, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой области.

Детальнее о сегодняшней массированной атаке россиян читайте в материале РБК-Украина.

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