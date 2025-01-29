В Міноборони РФ звітують про збиття понад сотні дронів у семи областях

Масштабні атаки дронів на Росію

Як повідомлялося, минулої ночі дрони-камікадзе атакували місто Кстово у Нижегородській області. Удари БпЛА спровокували пожежу на території місцевого нафтопереробного заводу.

Крім того, ударні безпілотники атакували цивільну інфраструктуру в Смоленській, Тверській і Брянській областях.

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