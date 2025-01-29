В Міноборони РФ звітують про збиття понад сотні дронів у семи областях

Вночі ударні безпілотники атакували низку областей Російської Федерації. Сили протиповітряної оборони ворога знищили понад 100 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.
У відомстві зазначили, що впродовж минулої ночі черговими засобами ППО начебто перехоплені та знищені 104 безпілотних літальних апарати.
Серед цілей знищені:
Крім того, вночі в аеропорту "Пулково" запроваджували план "Килим" через переліт частини дронів з Тверської в Ленінградську область.
Як повідомлялося, минулої ночі дрони-камікадзе атакували місто Кстово у Нижегородській області. Удари БпЛА спровокували пожежу на території місцевого нафтопереробного заводу.
Крім того, ударні безпілотники атакували цивільну інфраструктуру в Смоленській, Тверській і Брянській областях.
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