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В Минобороны РФ отчитываются о сбитии более сотни дронов в семи областях

Фото: ударные беспилотники массированно атаковали Россию (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью ударные беспилотники атаковали ряд областей Российской Федерации. Силы противовоздушной обороны врага уничтожили более 100 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата.

Среди целей уничтожены:

  • 47 - над территорией Курской области;
  • 27 - над территорией Брянской области;
  • 11 - над территорией Смоленской области;
  • 7 - над территорией Тверской области;
  • 4 - над территорией Белгородской области;
  • 3 - над территорией Нижегородской области;
  • 3 - над территорией Калушской области;
  • один - над территорией Ростовской области;
  • один - над над Ладожским озером в Ленинградской области.

Кроме того, ночью в аэропорту "Пулково" вводили план "Ковер" из-за перелета части дронов из Тверской в Ленинградскую область.

Масштабные атаки дронов на Россию

Как сообщалось, минувшей ночью дроны-камикадзе атаковали город Кстово в Нижегородской области. Удары БпЛА спровоцировали пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, ударные беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Смоленской, Тверской и Брянской областях.

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Атака дронов