В Минобороны РФ отчитываются о сбитии более сотни дронов в семи областях

Масштабные атаки дронов на Россию

Как сообщалось, минувшей ночью дроны-камикадзе атаковали город Кстово в Нижегородской области. Удары БпЛА спровоцировали пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, ударные беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Смоленской, Тверской и Брянской областях.

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