В Минобороны РФ отчитываются о сбитии более сотни дронов в семи областях

Ночью ударные беспилотники атаковали ряд областей Российской Федерации. Силы противовоздушной обороны врага уничтожили более 100 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата. Среди целей уничтожены: 47 - над территорией Курской области;

27 - над территорией Брянской области;

11 - над территорией Смоленской области;

7 - над территорией Тверской области;

4 - над территорией Белгородской области;

3 - над территорией Нижегородской области;

3 - над территорией Калушской области;

один - над территорией Ростовской области;

один - над над Ладожским озером в Ленинградской области. Кроме того, ночью в аэропорту "Пулково" вводили план "Ковер" из-за перелета части дронов из Тверской в Ленинградскую область.