В Минобороны РФ отчитываются о сбитии более сотни дронов в семи областях
Ночью ударные беспилотники атаковали ряд областей Российской Федерации. Силы противовоздушной обороны врага уничтожили более 100 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО якобы перехвачены и уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата.
Среди целей уничтожены:
- 47 - над территорией Курской области;
- 27 - над территорией Брянской области;
- 11 - над территорией Смоленской области;
- 7 - над территорией Тверской области;
- 4 - над территорией Белгородской области;
- 3 - над территорией Нижегородской области;
- 3 - над территорией Калушской области;
- один - над территорией Ростовской области;
- один - над над Ладожским озером в Ленинградской области.
Кроме того, ночью в аэропорту "Пулково" вводили план "Ковер" из-за перелета части дронов из Тверской в Ленинградскую область.
Масштабные атаки дронов на Россию
Как сообщалось, минувшей ночью дроны-камикадзе атаковали город Кстово в Нижегородской области. Удары БпЛА спровоцировали пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.
Кроме того, ударные беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Смоленской, Тверской и Брянской областях.
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