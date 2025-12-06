У Міноборони РФ "знайшли" цинічну причину нічної атаки на Україну

У Росії придумали цинічну причину масованого удару по Україні та зазначили, що нібито "відповідали" на терористичні акти.
Про це заявили в Міноборони РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними Силами РФ завдано масований удар", - заявили у російському міноборони.
За даними відомства, удари наносилися високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування, включно з аеробалістичними гіперзвуковими ракетами "Кинжал" і безпілотниками дальньої дії, по підприємствах військово-промислового комплексу, об’єктах енергетики та портовій інфраструктурі, яку росіяни пов’язують із використанням ЗСУ.
"Цілі удару досягнуті. Всі призначені об'єкти уражені", - цинічно заявили в Міноборони РФ.
У ніч проти 6 грудня Російська Федерація здійснила масований напад на територію України, застосувавши ракети та ударні безпілотники.
Найбільших руйнувань зазнав Фастів: пошкоджено залізничні об’єкти, що змусило "Укрзалізницю" оперативно змінити маршрути пасажирських потягів. Вибухи були зафіксовані й на міському вокзалі. У Нових Петрівцях, неподалік столиці, виникли масштабні пожежі. У Київській області внаслідок атак постраждали троє осіб.
Обстріли крилатими ракетами охопили й західні регіони країни, через що польські військові літаки активізували дії у своєму небі.
Крім цього, удари були спрямовані по енергетичній інфраструктурі кількох областей, що призвело до відключень електроенергії у шести регіонах України.
Детальніше про наслідки обстрілів читайте у матеріалі РБК-Україна.